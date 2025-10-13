甲型流感和乙型流感有什麼分別？專家指乙流併發症更多　籲勿輕視

衞生防護中心周日（12日）公布，一名13歲女生感染乙型流感後病逝，是本港今年首宗兒童感染流感的死亡個案。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今（13日）在商台節目表示，感染乙型流感會比甲型流感出現更多併發症，如心肌炎及肺炎等，又指近期流感個案增加，呼籲家長不要輕視。



中心昨日公布，東華三院黃鳳翎中學一名13歲女學生，因患乙型流感病逝。（鄭子峰攝）

關日華：若神志不清或胃口差持續一兩日要盡快求醫

關日華提醒家長，若子女病徵持續一兩日，並出現神志不清或胃口差等症狀，要盡快看醫生，服用抗病毒藥物能減低病情。

衞生防護中心總監徐樂堅昨日表示，今次是本港自去年6月以來，首次有兒童因感染季節性流感而死亡。本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。今年9月開學至10月9日，涉及學校的爆發個案共有337宗，幼稚園／幼兒中心佔35宗、小學佔182宗及中學佔120宗。

乙型流感｜乙流是什麼？與甲流有何不同？

．乙流由B型流感病毒引起，與甲流不同，乙流感染範圍主要局限於人類，且病毒變異性較低，但仍可能引發嚴重的呼吸道症狀，尤其對免疫力較低人士，如長者、幼兒、孕婦及慢性病患者影響更大。

乙型流感｜有什麼病徵？

．發燒

患者通常有高燒（38°C以上），伴隨發冷或寒顫。

．喉嚨痛及咳嗽

喉嚨疼痛常伴有乾咳，並可能持續數天不緩解。

．全身乏力及肌肉疼痛

感到極度疲倦，並伴有肌肉或關節疼痛。

．頭痛

頭痛是乙流常見病徵之一。

．腸胃不適

兒童患者常見出現噁心、嘔吐或腹瀉。

．其他症狀

如眼睛酸痛、咽喉腫痛或食欲下降等。

乙型流感｜潛伏期多久？

．通常為1至4天，病情可能持續5至7天。

乙型流感｜傳播途徑是什麼？

．飛沫傳播

．接觸傳播