劉宇隆指夏冬季流感高峰或重疊　強調疫苗安全籲市民盡快接種

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（11日）在電台節目指，今年延遲爆發的夏季流感，極有可能與即將到來的冬季流感高峰期重疊，對本港醫療系統構成壓力。他呼籲市民，特別是高危群組，盡快接種新一季流感疫苗，共同構建社區免疫屏障。



兩季流感高峰如重疊 求診人數將急增

劉宇隆在港台節目《香港家書》指，本港今年的夏季流感季節直至9月才開始爆發，較往年遲。加上早前超強颱風「樺加沙」襲港，使流感病例的上升趨勢變得更難預測。

他憂慮，若夏季流感高峰尚未完全退卻，冬季流感病毒便接踵而至，兩個高峰期一旦重疊，將導致求診人數急增，對公立醫院及私家診所的服務構成壓力，呼籲市民盡快接種疫苗。

新一季流感疫苗接種計劃已於上月底展開。劉宇隆表示，接種流感疫苗的意義遠超個人層面。他形容，當社區有足夠高的接種率，便能形成一道堅實的「公共衞生屏障」。針對部分市民對疫苗安全性的疑慮，劉宇隆指理解部份市民對疫苗安全有疑慮，強調流感疫苗已被使用了數十年，十分安全。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片/梁鵬威攝）

盼大灣區自設生產疫苗設施、配套審批機制

政府早前引入多一種流感疫苗，令資助疫苗種類增至4款；資助範圍擴大至18至49歲的長期病患者，劉宇隆認為是優先保護這一免疫力較弱的群體，提高他們的接種率。

此外，劉宇隆亦指，政府早前購買兩款滅活疫苗，目的是為了增加疫苗供應的安全和穩定；希望在大灣區能建立自己的生產疫苗設施和配套審批機制，不再受制於單一海外供應商或國際供應鏈。