東華三院黃鳳翎中學女生染乙型流感亡　同學攜花悼念稱會接種疫苗

衞生防護中心周日（12日）公布東華三院黃鳳翎中學一名13歲女生染乙型流感病逝，今日（13日）早上，有數名與她同班的同學帶花回校紀念她，有人形容該名同學性格活潑，與班內所有人關係甚好；有人說幾日前探望她時，她已插上喉管，令他們感到相當難過，知道她病逝後更加「喊都喊唔出」。有同學指，校方事後呼籲所有學生戴口罩回校，並為學生量度體溫。有學生指會勤加洗手、保持社交距離，並會接種疫苗。



中心昨日公布，東華三院黃鳳翎中學一名13歲女學生，因患乙型流感病逝。（鄭子峰攝）

中心昨日公布，東華三院黃鳳翎中學一名13歲女學生，因患乙型流感病逝。（鄭子峰攝）

該校不少學生今日都有戴口罩。（鄭子峰攝）

今年首宗兒童感染流感死亡個案涉黃鳳翎中學13歲中二女學生

東華三院黃鳳翎中學13歲中二女學生日前患乙流病逝，是本港今年首宗兒童感染流感的死亡個案。中心公布，她的家居接觸者暫時沒有病徵，3名同級同學在10月3日至9日出現輕微流感病徵，全部無需入院，而她學校其他班級暫時未有出現爆發情況。中心已向校方建議需實施的感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。

有同學今日帶花回校紀念該名病逝同學。（鄭子峰攝）

有同學今日帶花回校紀念該名病逝同學。（鄭子峰攝）

有同學今日帶花回校紀念該名病逝同學。（鄭子峰攝）

有同學今日帶花回校紀念該名病逝同學。（鄭子峰攝）

劉同學說，得悉有同班同學病逝，感到相當難過。（楊凱力攝）

同學難過震驚 形容病逝女生開朗活潑

今天早上，大部份回校學生都有戴口罩。有數名死者同班同學帶花回校，稱希望紀念她。其中劉同學說，該名病逝同學性格開朗活潑，與班上所有人關係甚好。他上周日（12日）得悉她病逝，感到相當難過和震驚。劉同學又說，事件亦令他更加小心預防流感，例如會接種疫苗及勤洗手。

另一些不願具名的同班同學說，數日前曾探望該名病逝同學，見到她插著喉管，感到相當難受，得悉她病逝更加「喊都喊唔出」。「我哋做咗年幾嘅同班同學，知道呢件事⋯⋯真係好唔開心。」

她們指，事後學校呼籲她們戴口罩、勤洗手，亦會為學生量度體溫，她們自身亦會小心預防流感，包括外出時佩戴口罩，注重個人衛生等。

麥同學說，會勤洗手和保持社交距離，預防流感。（鄭子峰攝）

同級同學稱會勤洗手及接種疫苗：有同學就咁就走咗

中二級麥同學說，得悉有同學病逝後，感到相當驚訝和擔心，「有同學就咁就走咗，𠵱家好驚（流感）。」他指，他會勤洗手、接種疫苗，並會與其他人保持社交距離，從而預防流感。

衞生防護中心總監徐樂堅周日表示，本港自去年6月以來，首次有兒童因感染季節性流感而死亡。他指，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自九月起大幅上升。截至10月10日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有337宗，包括幼稚園／幼兒中心（35宗）、小學（182宗）及中學（120宗）。計及上述個案，中心由開學至今錄得9宗涉及兒童流感的嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好。