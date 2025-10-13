女生染乙型流感亡｜醫生指疫苗查詢增　有家長擬學校安排前早接種

衞生防護中心周日（12日）公布，東華三院黃鳳翎中學一名13歲女生感染乙型流感後病逝，是本港今年首宗兒童感染流感的死亡個案。家庭醫生林永和指，今日有約10名家長向他查詢接種疫苗，雖然部份人的學校已安排疫苗外展計劃，但他們希望可盡早接種預防。林永和亦指，天氣轉涼後，本港流感情況可能惡化，建議市民盡快接種疫苗。



家庭醫生林永和指，天氣轉涼後，本港流感情況可能惡化，建議市民盡快接種疫苗。（資料圖片／鍾偉德攝）

林永和指，今日有約10名家長向他查詢接種疫苗，雖然部份人的學校已安排疫苗外展計劃，惟可能於月尾或下月才接種，部份家長希望子女可早些接種預防，他相信與女童病逝消息有關。

林永和籲轉涼前接種

林永和指，乙型流感與甲型流感一樣，有機會產生併發症，今次女童病逝是一個警號，呼籲市民切勿低估乙型流感對健康的威脅。他表示如家長發現子女連日發高燒、疲倦，切勿以為只是傷風感冒，應盡快帶他們做快測以及求醫。

家庭醫生林永和指，天氣轉涼後，流感情況可能惡化，建議市民盡快接種疫苗；圖為醫管局行政總裁李夏茵於9月15日在西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。(資料圖片/鄭子峰攝）

林永和又表示，本港天氣轉涼後，流感情況可能惡化，建議市民盡快接種疫苗，尤其是孕婦、患有慢性病、50歲以上，或6個月至18歲人士等。