餐廳經理涉姦網上認識女印傭　第三次見面時施暴　稱若懷孕會娶她

餐廳經理透過交友軟件認識一名女印傭，兩人聯絡一段時間後相約見面，男方並提出定期相見，在二人第三次見面時，經理稱想到酒店租房休息，女傭已表明不會發生性行為，惟兩人在房期間，經理涉不理女傭反抗把她強姦。女傭事後向經理發訊息稱香港是法治社會，她感到驚偟，男經理回應稱若女傭懷孕會負責及和她結婚。女方回家告知僱主事件後報警。男經理否認強姦，案件今（13日）在高等法院開審。



被告胡均誠，39歲，餐廳經理。他被控於2021年11月14日，強姦案發時28歲的X。

被告胡均誠否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

相識一段時間後建議定期見面

控方開案陳詞指，女事主X於2016年從印尼來港任外傭。於2020年8月，X在交友軟件Bigo Live認識被告。兩人於2021年兩次見面後，被告提出定期約會，X答允。

女傭上酒店前表明不會性交

2021年11月13日，被告透過訊息催促X外出約會，又稱呼她為「BB」，X回覆14日可以在銅鑼灣一帶見面。案發日約下午5時，兩人在銅鑼灣會合。期間，被告表示想訂一間酒店房間休息，X未有拒絕，但表示不會在房間和被告發生性行為，被告答允。

X欲離開時遭強姦

兩人遂到銅鑼灣新會道一酒店的房間，並躺在床上。被告要求擁抱X，X一度拒絕，但之後准許被告擁抱她。至晚上8時，X表示要返回僱主的住所，被告阻止她離開，在床上用手按著她。被告脫去X的長褲和內褲。X當時掙扎，又以英文稱「No」，但被告未有理會，最終強姦X，並在她的肚上射精。

被告稱若X懷孕會和她結婚

X被性侵後感到痛楚，並在床單發現血點。X問被告為何這樣對待她，被告稱已視她為女朋友，並就事件道歉。X之後和被告先後離開酒店，其後再以訊息聯絡。X指香港是法治社會，又稱感到驚慌和偟恐，若她發生什麼事，問被告會否負責。被告回覆若X懷孕，他會負責及和X結婚。

警誡下稱知X不願性交

X當晚返回僱主的住所後，僱主問她為何心情欠佳，X把事件告知僱主。X於15日到警署報案。被告其後被捕後在警誡下稱，知道X不願意發生性行為，但兩人仍然性交，感到後悔。

案件編號：HCCC67/2023