男子向前度求最後性交不遂涉強姦　全男班陪審團裁罪名不成立

男子與前上司兼女友分手後，女方要他搬走及拿走東西時，男方涉要求最後一次性交不遂下把女方強姦，男方否認指控。案件早前在高等法院審訊，女事主指被告自行搬入她家又不肯走，她曾報警，被告離開後拆返，並爬上她的床施暴，辯方卻指事主當日同意與被告性交。全男班陪審團今（13日）退庭商議1小時，裁定被告強姦罪不成立。



被告朱江北（33歲，商人）被控2024年5月26日，在葵涌某單位強姦女子X。

被告朱江北否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告曾任職保險後轉職保安

現年33歲的女事主X在審訊時稱，她從事保險業，被告曾是她的下屬。他們2020年成為情侶並同居，被告在2023年轉任保安。X在2024年4月購入涉案於葵涌的單位，同月與被告分手。翌月，她與新相識的男子A到泰國旅行。

被告自行搬入且不肯走

X表示，她購入單位後無打算和被告同居，但被告自行入住，分手後更「賴喺我屋企唔走」。X於2024年5月25日自泰國回港後，被告仍住在她家中，X只好報警，被告在警員到場後離開。

清晨醒來見被告爬上床

X稱她翌日清晨6時許在閣樓睡覺時，聽到有人爬樓梯上閣樓，醒來見到被告正爬上她的床。被告坐在她身上，破口大罵「X你老母」，問X為甚麼要與其他人一起，說X只可以與他一起。X反罵被告「死變態」並不斷大叫，但遭被告用手掩住她的口。

被告曾赤裸著身衝出走廊

X警告被告說：「如果你一定咁做嘅話，我一定殺咗你。」被告回答：「我死都唔驚，我想強姦你咪強姦你，你吹得我漲。」被告之後強姦X，X不斷呼救和反抗但不果。被性侵後，X一度到浴室假裝洗澡，曾逃往走廊，惟被告全身赤裸衝出走廊把X捉回屋內。

被告沒穿衣服開門給A

X後來趁被告睡著後傳訊息給男友A，並叫A帶她報警。A在10時許來到，被告沒穿衣服應門，A隨後把X帶走，並陪她到警署報警。承認事實指，被告警誡下說：「我有同佢（X）搞嘢。」但否認強姦X。

辯方指X同意性交

事主X在接受辯方盤問時，承認在她與被告關係上，她在經濟上是強勢，但不知性格上是否如此。辯方續指被告當日進入X單位時，X沒有睡着，當被告上到閣樓對她說：「想同你搞嘢。」X回答：「我想瞓覺先。」當時被告與X親吻，X有為被告手淫，並自願下與被告性交，X否認說法。

案件編號：HCCC 92/2025