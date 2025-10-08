李偲嫣兒子廁所爭執後揮刀傷人　事主有金屬碎片嵌入骨　囚26月

已故「正義聯盟」主席李偲嫣的兒子劉仲朗，涉在餐廳晚膳時和其他食客因使用廁所問題爭執。其後從餐廳取菜刀砍食客的弟弟，事主舉左手擋格時中刀。劉因而被捕後，之後又因未出席法庭聆訊而被通緝，其後再被捕。劉今(8日)在區域法院承認有意圖傷人及無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押兩罪，求情透露母親死後與老父同住。暫委法官周燕珠指，劉使用的武力程度嚴重，事主用手擋格，左手仍遭斬傷，部分菜刀的金屬碎片更殘留體內，判劉監禁2年2個月。



被告劉仲朗，31歲，廚師，被控有意圖傷人及無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押兩罪。控罪指，被告於2023年9月24日在紅磡蕪湖街123號地下的餐廳「雞煲皇」，意圖使洪姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他；另指他於2024年7月2日，身為獲准保釋的人，無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。

李偲嫣是正義聯盟的主席，2019年曾辦撐警晚會。（羅君豪攝）

李偲嫣2018年與謝鋮浚結婚。（資料圖片）

劉仲朗曾因涉嫌用腳架襲擊繼父謝鋮浚至謝面骨骨折而被捕。(資料圖片)

李偲嫣2020年12月被發現在寓所內暈倒，被送往博愛醫院，經搶救後證實不治。（資金圖片）

因廁所使用問題與人爭執

案情指，被告於2023年9月23日晚，和友人在「雞煲皇」用膳，洪姓男事主與其兄亦在同一餐廳用餐。凌晨時分，被告與事主的哥哥因用廁所問題爭執。其後，被告走近事主的餐桌，向事主的哥哥粗言穢語，餐廳東主將二人分開。

餐廳門外重遇被告情緒激動

約半小時後，被告在餐廳門外再與事主等人相遇，被告突向事主大叫，遭事主的哥哥推開。被告情緒激動，進入餐廳取出一把30厘米的菜刀，並試圖砍事主的頭部。事主隨即舉起左手自衛，其左臂近手肘被砍中。事主的哥哥制服被告，警員到達後拘捕被告。

部份金屬碎片嵌入尺骨

事主送院後接受手術，醫療報告顯示他的左肘有8厘米裂傷，而一塊2.5厘米的金屬碎片，有部分嵌入尺骨。被告警誡下稱，因衝動和受到酒精影響，用菜刀攻擊事主的左臂。

聲稱因忘記而未上庭

此外，被告應在2024年7月2日出席區域法院的聆訊，但他未有出現，法庭遂發出拘捕令。被告同年8月被捕，他警誡下稱忘記出庭聆訊。

辯方求情指，被告沒有刑事定罪記錄。他與事主等人不認識，因一時衝動才犯案，其行為實屬愚蠢，望法庭考慮被告已還押一段時間，酌情輕判、

官接納非預謀犯案

法官判刑時引述辯方求情，透露被告的母親已去世，他與年老父親同住。法官又指，接納被告非有預謀犯案，但他使用的武力程度嚴重，事主用手擋格，左手仍遭斬傷，部分菜刀的金屬碎片更殘留其體內。法官不信被告因忘記而缺席法庭聆訊，認為他有意逃避聆訊。就兩罪判他監禁2年2個月。

案件編號：DCCC421/2024