涉將加料汽水放超市　被告穿「享受可樂」T恤上庭　申保釋被拒

無業漢涉在一年間將多支加了尿液的飲品放在超市貨架上，近日1名9歲男童中招不適求醫，無業漢早前被捕。並被控1項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，今（12日）被解到九龍城裁判法院提堂。裁判官曾慶東押後至10月21日再訊，待警方進一步調查，被告曾申請保釋，但遭裁判官拒絕，下令他需還押候訊。



被告羅劍毅（63歲，無業），今身穿印有可口可樂商標，印有「Enjoy Coca-Cola」(享受可口可樂)字句的綠色T恤上庭，他在庭上表現冷靜。



被告羅劍毅被押至九龍城法院應訊。(資料圖片)

被告被控於2025年8月6日，在香港九龍深水埗西邨路19號南昌薈1樓F104號舖惠康，非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。

控方申請押後10月21日再訊，待警方進一步調查，控方反對被告保釋。

案件編號：KCCC 2086/2025