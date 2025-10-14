開心指數｜調查指香港整體開心指數創疫情後新高　GEN Z最不快樂

有本港社企就香港的整體開心指數進行調查，結果指在經歷連續過去兩年跌幅後，今年回升至5.95分，創下疫情以來的新高。儘管整體開心指數回升，但仍未回到疫情前的水平。調查亦發現，在四個主要年齡層中，18至28歲的Z世代受訪者的開心指數最低，僅為5.74分。



和富社會企業「香港開心D」在今年7、8月期間進行香港整體開心指數調查，以線上調查及委託東華學院護理學院進行的面談形式，共收集了約了2,067份有效問卷。結果顯示，香港的整體開心指數在經歷連續過去兩年下跌後，回升至5.95分（10分滿分），較2024年的5.63分高，創下自2022年疫後以來的新高，但仍未回復到疫情前、2020年的6.16分水平。

另外，調查首次以不同世代的年齡分組進行分析，Z世代為5.74分、Y世代為5.9分、X世代為5.96分、嬰兒潮世代為6.63分，可見在四個主要年齡層中，18至28歲的Z世代（GEN Z）受訪者的開心指數最低。這一數據表明，傳統的「U型開心趨勢」——即年輕和老年人較快樂，而中年人處於低谷的現象，不再適用於當前的社會情況。有專家指，這一調查結果與近年來的國際研究相似。

「香港開心D」聯席主席陳美娟表示，Z世代「都是千禧年後的產物」，他們的成長經歷予互聯網和科技等發展。而且，他們正處於學業完成或準備畢業的關鍵時期，面對進入職場、結婚等角色轉變，這些變化可能導致他們對自我、社會及他人的期望產生落差。

調查同時發現，香港人在價值觀的「認知、情感、實踐」（知情行）三個層面上均呈現逐年下滑的趨勢，其中「尊重、誠信、包容與責任」等價值觀的分數均比往年輕微下跌，唯獨「關愛」一項維持不變。當中，「誠信」已連續三年出現「知情行」最不合的狀況。

調查分析指，Z世代的心理資本與價值觀最為薄弱；Y世代受到外在環境因素影響，不僅對經濟狀況感到焦慮，身為最高比例擔負照顧者身份的一代，亦使其心理健康及抑鬱情緒症狀分數最差。至於開心指數較高的嬰兒潮世代，分析指他們自評身體健康狀況，與社會幸福感等兩項因素均是其維持開心的隱憂。

和富社會企業研究及倡議督導委員會主席林筱魯提出了一系列建議，首先是教育方面，他建議着重提升中小學教師的資訊素養，培養學生的資訊運用能力，並強調價值觀教育的實踐性，以實現知行合一。透過這樣的方式，學生能更有效和道德地應用科技資訊，增強其實踐力，為未來的發展打下堅實基礎。

其次，為了提升全民心理韌性，林筱魯建議建立從校園到職場的心理銜接服務，並推出“4Rs”職場版心理健康計劃，增強個人的心理質素；完善家庭政策以促進世代間的溝通與理解，使家庭成為對抗壓力的支柱。針對高齡化社會，他建議利用長者鄰里中心促進社會連結，鼓勵長者參與志願活動，並強調身心健康的全面預防措施，減少孤獨感，探索生命的意義。