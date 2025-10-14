廉署控助理税務主任涉受賄助減稅　又涉為食環管工違規查個人資料

廉政公署早前接獲稅務局轉介的貪污投訴，發現一名稅務局助理税務主任，涉嫌向4名納稅人索取及收受賄款共逾1.9萬元，以協助他們減少稅款及「起底」追債。該助理税務主任又與一名食環署管工串謀干犯公職人員行為失當罪，涉透過稅務局電腦系統未經授權檢索食環署投訴人資料。廉署今（14日）落案起訴二人，他們獲准保釋候訊，案件將在周四（16日）在東區裁判法院提訊。



稅務局回應稱，涉案人士已於2023年9月起被停職；食環署表示，已按既定程序暫停有關人員的職務。



廉政公署。（資料圖片）

涉案助理税務主任獲授權可查看電腦系統內納稅人和公司資料

46歲被告李應華為稅務局助理税務主任，被控共5項貪污罪名，即5項公職人員接受利益及一項公職人員索取利益；另被控一項串謀干犯公職人員行為失當罪名及一項普通襲擊罪名。同案被告36歲何樂林為食環署管工，被控一項串謀干犯公職人員行為失當罪。

案發時，李應華為稅務局助理税務主任，曾任職追討欠稅組及評稅組，職責包括處理追討欠稅的文件、協助薪俸稅評稅和處理查詢。因工作關係，李應華獲授權使用稅務局的電腦系統，該系統載有納稅人和公司的資料、其稅務文件，以及與稅務局通訊的地址。

助理税務主任涉受賄1.9萬元 向一人提供其欠債人個人資料

案情指，李應華在於2022年6月至2023年9月期間，處理4名納稅人的查詢時，從其中3人接受賄款共1.9萬元，以及向餘下一名納稅人索取賄款，但沒有指明金額。李更涉嫌協助及指導該4名納稅人填寫報稅表或相關表格以減少稅款，並向其中一人提供其欠債人的個人資料，以便其追討欠債。

另一項普通襲擊控罪發生於2023年9月19日，李應華涉嫌在啟德税務中心評稅組指導上述其中一名女納稅人填寫表格時，蓄意觸摸其右手並向她索取賄款1,000元。

助理税務主任涉無授權下為食環署管工查投訴人資料

同案另一名被告何樂林案發時任職食環署西貢區防治蟲鼠組管工，遭投訴沒有妥善處理區內蚊患問題。廉署調查發現，李應華於2023年5月至6月期間涉嫌應何樂林要求，透過稅務局的電腦系統，檢索該投訴人及其家人的個人資料，即涉嫌未經授權查詢稅務局的資料，並在與其職務無關的情況下將該等資料洩露予何樂林。

稅務局。（資料圖片 / 羅君豪攝）

稅務局：助理稅務主任前年已被停職 食環署：絕不姑息任何違法行為

稅務局及食環署均表示，案件已進入司法程序，不會評論案件內容。稅務局亦表示，涉案的助理稅務主任自2023年9月已被停職，當局已全面檢視並逐步改善相關工作程序，包括更頻密地抽查員工查閱電腦系統資料的情况、檢視員工查閱資料的權限等以加強監察。

食環署則稱，十分重視員工的紀律和操守，絕不姑息任何違法行為，已按既定程序暫停有關人員的職務。

廉署發言人指，廉潔奉公的公務員隊伍是政府有效施政的關鍵。廉署一直透過宣傳教育，提醒公務員須時刻保持高度誠信，恪守法規，絶不可利用職權參與貪污或非法勾當。廉署並與稅務局保持緊密聯繫跟進情況，包括檢視涉及個人資料管控的措施，加強監管及提供防貪和教育的協助，以杜絕貪污及其他不當行為。