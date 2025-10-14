加薪｜受訪企業明年平均加幅3.5%　人力資源管理學會：企業審慎

打工仔最關注的調查來了，香港人力資源管理學會與中智管理諮詢有限公司今日（14日）發表「2025年香港及大灣區薪酬趨勢調查」，30%受訪企業明年加薪，平均加幅預計有3.5%；另有68%機構未決定會否調整薪酬，餘下2%機構預期減薪。



香港人力資源管理學會分析指，許多企業考慮到今年的經濟環境及營運等因素，薪酬策略變得審慎，但預料各行業將積極採取措施，留住人才並保持競爭力。



2025年香港及大灣區薪酬趨勢調查顯示，香港今年實際基本薪酬調整為1.2%。（資料圖片／張浩維攝）

物流及連輸業加薪幅度達4%，冠絕12個受訪行業。（資料圖片）

受訪企業今年平均加薪2.7% 扣除通脹實隊調整為1.2%

香港人力資源管理學會今年1月至9月期間，合共訪問分別來自12個不同行業的香港企業，合共167間，涵蓋約142,200名全職受薪僱員。調查顯示，受訪企業的僱員今年平均加薪幅度2.7%，較去年下跌0.5個百分點。若扣除今年1月至8月綜合消費物價指數的1.5%升幅，實際基本薪酬調整為1.2%。

連輸業加薪4%冠絕12個受訪行業 款待及餐飲業僅加1.8%

當中物流及連輸業加薪幅度達4%，冠絕12個受訪行業；其次是銀行金融服務業及會計，以及專業服務業，分別有3.6%及3.5%。加幅最低為款待及餐飲業、零售及批發業及採購業，分別為1.8%、2.1%及2.4%。（上述數字未扣除綜合消費物價指數）

今日加幅最低為款待及餐飲業、零售及批發業及採購業。（資料圖片／梁鵬威攝）

11.4%受訪企業今年凍薪 比例為2022年以來最高

花紅方面，36.5%機構設有花紅制度，平均金額為1.06個月基本薪酬，略高於去年錄得的1個月。另外，87.4%機構設有非固定花紅，受訪僱員中約有68.6%符合非固定花紅計劃的資格，平均金額為1.38個月的基本薪酬，略高於去年的1.23個月。

此外，有88.6%受訪企業今年選擇加薪，其餘11.4%則凍薪，較去年多3.1個百分點，凍薪比例為2022年以來最高水平。

展望明年，平均加薪幅度預計為3.5%，選擇明年加薪的受訪機構有30%，另有68%機構未決定會否調整薪酬，餘下2%機構預期減薪。

人力資源管理學會料各行業明年積極留住人才

香港人力資源管理學會前任會長兼理事會成員孔于人分析指，許多企業考慮到今年的經濟環境及營運等因素，薪酬策略變得審慎，但仍有超過80%受訪員工獲加薪，預料各行業將積極採取措施，留住人才並保持競爭力。