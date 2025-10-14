香港對孟加拉．多相｜「紅海」淹沒啟德主場館　黃澤林入場撐港隊

啟德體育園主場館今晚（14日）8點舉行港隊對孟加拉的亞洲盃外圍賽賽事，近5萬張門票全部售罄，場内場外無不紅海一片，亦有零星身穿白衣、支持孟加拉的球迷。開賽前北看台的球迷區展示一幅寫有「港隊勁揪」的全新巨型TIFO。



開場後現場時不時傳來歡呼聲。開賽約31分鐘時，場内響起撐港隊的歌聲，開場35分鐘時，港隊射入12碼，領先1:0，一眾紅衣球迷互相擁抱，揮舞旗幟，為港隊歡呼呐喊。香港男子網球員黃澤林入場觀看，為港隊打氣。



香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽，啟德主場館北看台球迷區，拉出巨型TIFO，以「猛龍打老虎」為主題向客軍問好。（趙子晉攝）

香港對孟加拉｜亞洲盃外圍賽，啟德主場館北看台球迷區，拉出巨型TIFO，以「猛龍打老虎」為主題向客軍問好。（梁鵬威攝）

（站立左至右）港協暨奧委會會長霍震霆、體育專員蔡健斌、足總主席霍啟山、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港網球新星黃澤林均穿上港隊球衣到場觀賽。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（14日）8點舉行港隊對孟加拉的亞洲盃外圍賽賽事，近5萬張門票全部售罄，場内場外無不紅海一片。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館今晚（14日）8點舉行港隊對孟加拉的亞洲盃外圍賽賽事，近5萬張門票全部售罄，場内場外無不紅海一片（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館内紅海一片，有球迷揮舞旗幟，為港隊打氣。（梁鵬威攝）

45489人入場創足球賽事入座紀錄 巨型「港隊勁揪」TIFO展開

港隊對戰孟加拉的賽事今晚8時開始，開賽前北看台的球迷區展示一幅60米闊、橫跨4區，以「今晚打老虎」為主題，並寫著「港隊勁揪」的全新巨型TIFO，又不時揮動旗幟。全場幾乎座無虛席，大批穿着港隊球衣的球迷形成一片紅海，時而拍掌歡呼，時而唱着「We are Hong Kong」、「Shalalalalala We are the Hong Kong Boys」等打氣歌，氣氛高漲。

大會宣布，今晚共有45,489人入場，是繼今年6月啟德主場館港隊對印度有42,570人入場後，再打破本地足球賽事入座紀錄。

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，港隊安永佳在上半場射入12碼，為港隊先奪一球。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，港隊安永佳（前）在上半場射入12碼，為港隊先奪一球。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，港隊安永佳（前）在上半場射入12碼，為港隊先奪一球。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線，港隊安永佳（中）在上半場射入12碼，為港隊先奪一球。（梁鵬威攝）

+ 7

啟德體育園主場館内紅海一片，有球迷揮舞旗幟，為港隊打氣。（梁鵬威攝）

港隊安永佳射入12碼 大批球迷舉機拍攝及歡呼

在比賽上半場，有孟加拉球員射罰球期間，北看台大批球迷隨即亮起手機燈「擾敵」，最終該球員未能成功射入。十數分鐘後，港隊球員安永佳成功射入12碼，大批球迷舉機拍攝及歡呼。賽事上半場港隊以1比0暫時領先孟加拉。

港協暨奧委會會長霍震霆、體育專員蔡健斌、足總主席霍啟山、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港網球新星黃澤林均穿上港隊球衣到場觀賽。

啟德體育園主場館内紅海一片，有球迷揮舞旗幟，為港隊打氣。（梁鵬威攝）

啟德體育園主場館内紅海一片，有球迷揮舞旗幟，為港隊打氣。（梁鵬威攝）

香港足球隊10月14日晚在啟德體育園主場館，主場迎戰孟加拉，爭取亞洲盃外圍賽出線。香港男子網球員黃澤林（站立右二）入場觀看，與文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）和、足總主席霍啟山（右一）同包廂觀看。（梁鵬威攝）

在下半場近尾段，孟加拉隊追平港隊1:1。 (任葆穎攝)

大會宣布，今晚入場人數為45489人，再打破本地足球賽事入座紀錄。 (任葆穎攝)