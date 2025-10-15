消委會｜內地網購受管制物品及罰則一覽　買肉買雞蛋都可能犯法？

港人網購內地商品日益普遍，消委會今日（15日）公布新一期《選擇》月刊，提醒市民本港對禁運及受管制物品進口有嚴格規定，規定適用於消費者網購，若未經許可進口受管制物品可被檢控，例如曾有人從馬來西亞空郵27件重約3公斤的盔犀鳥標本來港，最終被判處32個月監禁。



根據消委會整理的資料，原來野味、肉類、家禽、蛋類、藥物、植物、瀕危動植物製成的藥材等貨品，進口香港都需要持有相關部門的證明或許可，視乎所觸犯的相關法例，最高可罰款1,000萬元及監禁10年。下文將提供本港常見受管制物品進口要求及罰則。



港人網購內地商品日益普遍。（網頁截圖）

消費者需認識本港產品安全標準。（消委會圖片）

未經許可進口受管制物品可被檢控

近年內地網購盛行，消委會提醒市民，本港對禁運及受管制物品進口有嚴格規定，須領牌方可進口的貨品包括野味、肉類、動植物、槍械、爆竹等。有關法例所指「進口」涵蓋將物品運入香港，規定適用於消費者，若未經許可進口受管制物品可被檢控。

消委會舉例指，海關在2019年曾檢查兩個來自馬來西亞到港的空運郵寄包裹，發現27件重約3公斤的盔犀鳥標本。該批貨物表面放有零食及膠紙包裹，並附有託運單，列明收件人為被告人、收貨地址及內載物品則為「樣本」。

盔犀鳥屬於極度瀕危物種；圖為花冠皺盔犀鳥。（嘉道理農場暨植物園網頁圖片）

空郵盔犀鳥標本到港 被判處32個月監禁

由於盔犀鳥屬於極度瀕危物種，根據《保護瀕危動植物物種條例》，除非獲得豁免或持有許可證，否則不得進口香港。被告人承認收取1,000港元報酬，代人收取包裹並帶往深圳，但他並無任何合法進口許可證，即已違反相關條例。

法庭判刑時強調，香港不能成為走私瀕危物種的中轉站，認為利用郵寄方式走私難以偵破，考慮到被告為金錢利益犯案，最終判處32個月監禁。

跨境購物具有風險，消委會呼籲市民應當留神。（資料圖片／鄭子峰攝）

蛋類及肉類都屬於進口受管制物品

消委會又提到，曾有市民因購買內地網購平台的煙霧彈而觸犯法例，凸顯跨境購物風險，呼籲市民應當留神。消委會建議可查閱香港海關有關進出口管制的網站了解更多資訊。

根據消委會整理的資料，原來野味、肉類、家禽、蛋類、藥物、瀕危動植物製成的藥材等貨品，進口香港都需要持有相關部門的證明或許可。其中罰則最高為進口瀕危動植物，若未獲發相關許可證，最高可罰款1,000萬元及監禁10年。