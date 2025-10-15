消委會｜GONTA CLUB牛皮製繩索狗玩具最低分　三價鉻致敏物超標

不少寵物主人會為狗隻添購玩具一同玩樂，但其安全性未必有保證。消費者委員會早前檢測市面上30款狗玩具，今日（15日）公布測試報告。結果顯示所有樣本整體化學安全程度理想，逾9成樣本通過歐洲兒童玩具安全標準的特定元素遷移量測試。



但「GONTA CLUB」的皮革製繩索玩具「Natural leather and cotton rope loy」，被驗出三價鉻遷移量超出標準上限，總評分只有2.5分，為眾多款之中最低。有動物研究指，三價鉻可令動物出現皮膚過敏反應。



至於另一款「PLATZ」的「肥豬叫聲玩具」被驗出具致口腔癌及腸胃道癌風險的六價鉻，雖然含量符合標準，但考慮有關物質的潛在風險，消委會亦促請廠商留意情況，並建議寵物主人精明選購，以保障寵物及家人健康。



消委會測試了市面上30款狗玩具，售價由30元至179元不等，分為毛公仔、繩結、橡膠及皮革等四大類別。（洪戩昊攝）

97%樣本達標 通過化學及物理安全測試

消委會測試了市面上30款狗玩具，售價由30元至179元不等，分為毛公仔、繩結、橡膠及皮革等四大類別，包括11款毛或布公仔、7款為繩索、繩結、編織或含相關部件的玩具、9款以橡膠或乳膠為主的款式，以及3款含皮革部件的款式 。消委會參考了較為嚴格的歐洲兒童玩具安全標準，對19種特定化學元素的遷移量進行分析。

結果顯示，有29款（97%）樣本的特定元素遷移量均符合標準，全部樣本亦未驗出塑化劑、游離甲醛或禁用的偶氮染料，物理安全測試（如尖角或銳邊）亦全部通過，整體表現令人滿意。

「GONTA CLUB」的皮革製繩索玩具「Natural leather and cotton rope loy」，被驗出三價鉻遷移量超出標準上限，特定元素遷移量檢測結果僅為2.5。（洪戩昊攝）

一款狗玩具「三價鉻」超標 可引起皮膚過

不過，測試發現一款「GONTA CLUB」的皮革製繩索玩具，其部件檢出的三價鉻（Trivalent Chromium）遷移量由218.5毫克/公斤至 647.7毫克/公斤不等，超出歐洲標準所設的上限（460毫克/公斤）。

報告指出，皮革在鞣製過程中常使用三價鉻化合物，這可能是遷移量偏高的原因。根據美國毒物與疾病登記署（ATSDR）資料，三價鉻可引致動物皮膚過敏。

而整體有9成樣本驗出「三價鉻」，大部份含量均屬少量，但於2毫克/公斤，料引致健康風險的機會不大。

「PLATZ」的中國製乳膠玩具「肥豬叫聲玩具 Boo Ton Dog Toy s」被驗出0.0362毫克/公斤的六價鉻（Hexavalent Chromium），雖未超出標準上限，但六價鉻可令人類患癌，對實驗動物亦具致癌性。長期經口服攝入可能影響腸胃系統，皮膚接觸亦可能引致過敏。（洪戩昊攝）

乳膠肥豬玩具含致癌物 含量符標準

此外，有一款來自「PLATZ」的乳膠玩具「肥豬叫聲玩具 Boo Ton Dog Toy s」被檢出0.0362毫克/公斤的六價鉻（Hexavalent Chromium），化合物主要在於豬鼻和眼睛位置的印花塗層，雖然未超出標準上限（0.053毫克/公斤），但六價鉻已被國際癌症研究機構證實對人類具致癌性，而對實驗動物亦具致癌性。

根據歐盟健康及環境風險科學委員會指，經口服攝入六價鉻，主要影響動物腸胃系統，可引致口腔及腸胃道癌症。經皮膚單次接觸亦可能引致過敏。

3成樣本驗出鉛 「藏食玩具」風險較高

測試中，有10款樣本（30%）驗出鉛，遷移量由0.212至0.738毫克/公斤不等，全部低於標準上限（23毫克/公斤）。美國消費者組織報告指，鉛可在體內積聚，長期接觸可引致鉛中毒，對幼犬的神經系統構成較大風險。

此外，21款樣本（70%）驗出鋅，尤其在橡膠及乳膠物料中較為普遍。主人需提防狗隻咬爛並吞食玩具碎片，以免引致鋅中毒。值得注意的是，6款聲稱可「藏食」的玩具中，有2款分別來自「KONG」及「Petstages」的狗玩具驗出的化學元素種類較多，鋅遷移量亦較高，後者更驗出小量鉛，其安全性需獲供應商特別關注。

「Petio」的中國製內藏哨子玩具雖符合標準，只在樣本眼睛繡線連底材部份的物料驗出可於體內積聚的鉛。（洪戩昊攝）

7成樣本無清洗指引 與兒童玩具相似或致誤吞

報告同時指出，7成樣本未有標示清洗方法，可能導致玩具因清潔不當而滋生細菌，影響寵物健康。此外，由於不少狗玩具外形與兒童玩具相似，消委會提醒家長，應避免幼童接觸寵物玩具，以免誤吞或因接觸到鉻、鉛等化學物而引發過敏或健康問題。

各狗玩具評分一覽

1/ CHOCOLATE RUFFUS 薯片發聲玩具/4.5分

2/ P.L.A.Y American Classic Toy - Frenchie Fries/4.5分

3. DINGDOG/ 蝦天婦羅 #DGT-001-028 Shrimp Tempura Enrichment Toy/4分

4. Woof2港式奶茶二合一藏食寵物玩具Hong Kong Milk Tea 2-in-1 Nose-work/4分

5. LOVE PETS by BESTEVER Dog Plush Toy With Squeaker – Corn/ 3.5分

6. GiGwi PLUSH Friendz With Foam Rubber Ring and Squeaker – Squirrel / 3.5分

7. QMONSTER Funny Animals Tiger Dog Toy - Funny Animals 老虎/3.5分

8. VETRESKA CHERRY KNOT ROPE TOY / 5分

9. Real 乾杯罐檸檬酸 Cheers Can Lemon Sour Highball/4分

10. MoPetPet COOL TOYS FOR DOGS – Corn/4分

11. SuperCat可愛八爪魚咇咇玩具/3.5 分

12. Petio Ethical Door Chew Shrimp Tempura / 3.5分

13 . PPLab寵物玩具 - 腸仔包 Pet Toy - Sausage Bun (Small)/ 4.5分

14. FRINGE瘋狂毛毛蟲狗玩具 Interactive Rope Dog Toy - Pillar of Society / 4.5分

15. BITE ME Toothpaste Plush Toy/ 4分

16. NITORI 狗狗發聲玩具 - 牛油果 Squeaky Dog Toy – Avocado /4分

17. 汪星護衞隊 Q-base狗狗棉繩磨牙玩具（黃色小鴨）/ 4分

18. ketawa Handmade Crochet Toy – Carrot/3.5分

19. Breezy Tail DENTIMAL Dental Monster Chika (Pink Color)/5分

20. KONG Classic Average Chewers – Medium/ 4.5分

21. DINGDOG 狗狗乳膠玩具 - 小熊啫喱（紅） GOMDORI LATEX TOY / 3.5分

22. Mandarine Brothers Latex Prism Twist Toy – RED / 3.5分

23. PLATZ肥豬叫聲玩具 Boo Ton Dog Toy S PZ70530 / 3分

24. DoggyMan 牛革骨型玩具 / 3.5分

25. UNITED PETS EMMA Mini latex toy duck- yellow / 3.5分

26. QMONSTER迷你-流星 Mini-Meteor /3.5分

27 . Simplyit MEWA JUMP Dog Noisy Toy (Orange Carrot)/ 3.5 分

28. Petstages Carrot Stuﬀer - Stuﬀ with Carrots /3.5分

29. PetzRoute 牛革纖維磨牙玩具羊駝 / 3分

30. GONTA CLUB Natural leather and cotton rope toy / 2.5分