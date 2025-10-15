消委會｜內地網購8點須知　合法進口非絕對安全　出意外或不受保

港人網購內地商品日益普遍，消委會今日（15日）公布新一期《選擇》月刊，提醒消費者網購涉及不同地區的法規與標準差異，潛藏法律及安全風險，例如合法進口香港的產品不代表絕對安全，若因不當安裝或使用，相關損失未必屬於保險公司的受保範圍內。消委會建議，消費者選擇信譽良好的平台，優先揀選獲內地3C認證的產品，並需了解3C產品也可能不符合香港相關法例。



例如插頭、萬能蘇、燈座、軟電線、拖板及無排氣管儲水式電熱水器等，均被電氣產品安全規例》列為「訂明產品」，必須符合特定安全規格，以確保與香港電力系統兼容並保障使用者安全。下文將講解消委會共8個須知。



港人網購內地商品日益普遍。（網頁截圖）

合法進口產品不代表絕對安全

消委會表示，除非法律明文禁止進口，消費者一般可自由購買並安排各類消費品返港，惟合法進口產品不代表該產品適合或可安全使用。不論是家用電氣產品、兒童產品及一般消費品，香港都有相關法例作出規格。

《電氣產品（安全）規例》︰要求電氣產品必須符合相關安全標準並已獲發符合安全規格證明書



《玩具及兒童產品安全條例》︰玩具及兒童產品必須符合「一般安全規定」及各項適用的附加安全標準，並要求指定產品如嬰兒床、高腳椅、學行車等，達到特定國際標準



《消費品安全條例》︰一般消費品須符合「一般安全規定」，或適用於該消費品的認可標準



消費者需認識本港產品安全標準。（消委會圖片）

不當安裝或使用 相關損失未必受保

由於不當安裝或使用可帶來重大安全風險，或導致財產損失、人身傷害甚至死亡，若因疏忽而致第三方損害，消費者或須承擔賠償責任。即使消費者購買家居或責任保險，因家用電氣產品安裝或使用不當、產品缺陷或因此導致第三方損失，視乎保單條款，相關損失未必屬於受保範圍。

中國3C強制性產品認證制度標誌。（網上圖片）

選信譽良好的平台 優先揀3C認證產品

消委會建議，消費者應選擇信譽良好的供應商與正規平台，同時仔細查看產品資訊、其他買家的評價與使用心得，並應優先選購具3C認證的產品，因3C是中國強制性產品安全認證制度，涵蓋家電、電子設備、兒童用品、汽車安全附件等，並須通過符合中國國家標準（GB）的安全測試及加貼CCC標誌，方可在中國市場銷售。

消費者亦應透過官方平台驗證「3C」認證的真偽，例如中國國家認證認可信息公共服務平台，或中國質量認證中心網站。

國家民航局已在今年6月26日發布通知，禁止旅客攜帶沒有3C標誌或標誌不清晰的充電寶乘坐境內航班。（中國東方航空微博圖片）

內地航班禁止旅客攜帶非3C認證充電寶

若以兒童安全座椅為例，香港今年11月1日起實施《2024年道路交通（安全裝備）（修訂）規例》，規定8歲以下、身高未達1.35米的兒童，在私家車內必須使用符合認可安全標準的「兒童束縛設備」。

而新法例列明多個國際及國家標準，包括中國國家標準GB 27887-2011。根據中國3C認證制度，兒童安全座椅必須符合GB 27887-2011標準，並通過相關測試，因此獲得3C認證的兒童安全座椅，將被視為符合香港新法例要求。

此外，為保障航空運行安全，國家民航局已在今年6月26日發布通知，禁止旅客攜帶沒有3C標誌或標誌不清晰的充電寶乘坐境內航班。

香港合規格的三腳插頭。（機電處網站圖片）

香港安全法例視乎情況 要求或高於3C認證

消委會提醒，儘管3C認證確立產品的安全性，惟香港安全法例針對本地情況和安全風險而制定，因此要求更嚴格或採用不同規範，例如三腳插頭規格等，以確保市民的安全。

而插頭、萬能蘇、燈座、軟電線、拖板及無排氣管儲水式電熱水器，均屬於高風險家用電氣產品，被《電氣產品（安全）規例》列為「訂明產品」，必須符合特定安全規格，以確保與香港電力系統兼容並保障使用者安全。

若長期使用轉換插頭或自行更換插頭，會增加過熱、短路甚至火警風險。（資料圖片／陳嘉元攝）

長期使用轉換插頭會增加火警風險

內地常用兩腳扁型或三斜腳型插頭，若長期使用轉換插頭或自行更換插頭，尤其對高功率家用電氣產品，例如冷氣機或電熱水器，會增加過熱、短路甚至火警風險。因此消費者網購家用電氣產品，應首選插頭符合香港法例要求的產品，避免長期依賴轉換插頭。

此外，根據《電力條例》，家電如冷氣機、洗衣機、電熱水爐及燈飾，若涉及固定接線，即非由插座供電，必須由註冊電業承辦商進行電力工程，違者可被罰款5萬元及監禁6個月，重犯更可罰款10萬元。

冷氣機若採用輕度易燃製冷劑，例如R32，安裝時須符合生產商訂明的最低房間面積及安裝高度要求，由具專業培訓的技術人員施工，並遵守《消防條例》。更換插頭應由註冊電業工程人員進行，消費者切勿自行更換。

家電如冷氣機、洗衣機、電熱水爐及燈飾，若涉及固定接線，即非由插座供電，必須由註冊電業承辦商進行電力工程。（AI生成圖像）

消委會內地網購8點須知

．選擇信譽良好的商家與網購平台，避免光顧不知名商戶，並參考其他買家的評價與使用經驗



．選購附有規格資料（例如牌子、型號及額定電壓等）的產品，仔細閱讀標籤、額定電壓、電流及安全警示，及選擇設有符合安全規格的三腳插頭的家用電氣產品，避免長期使用轉換插頭或自行更換插頭



．應確認產品是否具3C認證，並透過官方平台核實認證的真偽



．不當安裝或使用電器可能導致財產損失、人身傷害甚至死亡。如因疏忽而致第三方損害，消費者或須承擔賠償責任。即使消費者購買了家居或責任保險，家用電氣安裝或使用不當、產品缺陷或因此導致第三方損失，視乎保單條款，相關損失未必屬於受保範圍



消費者應確認產品是否具3C認證，並透過官方平台核實認證的真偽。（消委會文件截圖）

．網購平台往往設有相關服務協議，訂明貨品僅符合當地安全標準和使用習慣，若商品於境外使用或存在安全風險，消費者使用相關產品後引致損失亦未必可成功追究



．保留交易紀錄與截圖，若日後需申訴或退貨，可作為證據，惟須視乎有關條款，有機會需要在當地進行追討



．消費者須留意跨境網購的售後服務安排，若需退貨或維修，或需自行安排跨境運送並承擔相關運費；



．選購高效節能的產品，有助節省能源及減少碳排放

