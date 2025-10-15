中醫醫院｜收費詳情出爐　首年部份服務7至9折　資助門診每次$180

香港中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務，開院首年提供門診、日間住院及臨床服務，並設中醫外科、內科、婦科、兒科、骨傷科以及針灸科服務。



醫院營運模式分為兩類，65%為政府資助服務，35%為市場導向服務，前者每次全科門診診症收費180元；後者每次基本收費為560元，首年價格為450元，如選擇資深醫師，收費則更高。醫院指，開業首年會提供體驗價，部份服務費用有7折至9折優惠。



香港中醫醫院將在今年12月分階段投入服務。（賴卓盈攝）

中醫醫院開業首年將提供門診、日間住院及臨床服務，設有中醫外科、內科、婦科、兒科、骨傷科以及針灸科。醫院會提供12個專病項目，包括不孕及產前後治理、關節頑病等，5年內將推展至23個專病。

此外，醫院將採用「中醫為主、中西醫協作」的服務模式，故亦會提供西醫服務，包括西醫診症及治療等。

張振海指，開業首年部分服務有7至9折優惠。（賴卓盈攝）

資助全科門診收180元 中藥費每日25元

醫院有65%為政府資助服務，收費較便宜。其餘35%為市場導向服務，由資深中醫師提供，收費較昂貴。醫院副行政總監張振海指，為鼓勵有需要市民體驗中醫院的服務，將在開源首年推出優惠，部份指定服務會以原價7至9折提供。

在開業首年，在資助服務方面，全科中醫及西醫診症每次收費180元；分科門診服務每次收費250元；日間住院每個時段收費450元。藥物方面，中藥每日每處方收取25元，西藥每日每藥項收取5元。

市場導向中醫診症收費560元 選資歷深醫師可達980元

至於市場導向服務，巿民可以自己選擇治療醫師，中醫診症每次基本收費為560元，如選資歷更高的中醫師，費用可達980元，而首年價格有優惠，分別是450元和790元。西醫診症每次收費600元，首年收費480元。

另外，針刺、灸法、骨傷、推拿及拔罐等中醫治療，每項收費500元，首年最低收費450元，其他中醫治療收費為280元至500元，首年則每項250元至450元不等。日間住院收費由300元起，會就額外治療項目收費。中藥每日處方收費由90元起，西藥則會按個別藥物用量收費。

此外，醫院提供3個不同的收費模式，其中「套餐收費」會根據治療目的和安排，按整體套餐服務收費。以「日間住院」為例，首年每個時段收費450元，價錢包括住房、中西醫診症、治療以及護理程序的收費等。

「簡易分項收費」則根據醫療服務複雜性，採用分層歸類收費。以掃描為例，電腦掃描及超聲波掃描，每個掃描部位收費500元。至於電腦掃描加顯影，以及磁力共振掃描加顯影，每個部位則會收取1000及2000元。

「組合式收費」會就每項治療收取一次性綜合費用，不會再就各項細項服務收費。此外，中醫院亦設有醫療費用減免機制，領取綜援人士、75歲或以上長者生活津貼受惠人，以及其他有經濟困難而未能負擔醫療費用的人士等，可以向醫院申請費用減免。