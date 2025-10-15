全運會｜擊劍項目反應熱烈將增線上發售門票　第三批次門票明發售

距離全運會開幕還有25日，文化體育及旅遊局今日（15日）公布，第三批次賽事門票將於明日（16日）上午10時起發售，共13個廣東賽區項目，包括羽毛球、籃球、游泳等，市民公眾可通過官方線上票務平台購買電子票。



本月亦將發售3項於香港舉行的殘特奧會項目，特奧乒乓球項目門票更將免費派發，具體安排稍後公布。是次全運會有8個項目在香港舉辦，當局指擊劍開售後，周末賽事門票在線上平台反應熱烈，將調整線上與線下門票的分配數量。



距離全運會開幕還有25日，第三批次賽事門票將於明日（16日）上午10時起發售，圖為全運會吉祥物「喜洋洋」、「樂融融」。（廖雁雄攝）

今屆全運會將於11月9日至21日舉行，8月起已發售首批次及第二批次門票，第三批次賽事門票將於明日（16日）上午10時起發售。

是次開售的為十五運會廣東賽區13個項目，包括羽毛球、籃球、武術（套路）、游泳、舉重、自行車（競速小輪車）、皮划艇（靜水、激流迴旋）、攀岩和射擊（飛碟）。市民可透過官方票務平台，包括十五運會官方票務網站或微信「十五運會官方票務」小程序實名購票，門票以人民幣定價，由30元至800元不等。

距離全運會還有54日，第三批次賽事門票將於明日（16日）上午10時起發售。（廖雁雄攝）

沙灘排球和籃球部分線下銷售門票調撥至線上發售

本屆全運會有8項目在香港舉辦中，其中擊劍自9月20日開售後，周末賽事門票在線上平台反應熱烈。全國運動會香港賽區統籌辦將調整擊劍線上與線下門票的分配數量，亦已將沙灘排球和籃球（男子22歲以下）部分原定安排線下銷售的門票調撥至線上，方便公眾人士經線上渠道購買。

統籌辦表示，會繼續依據銷售情況，適時調整各項目線上線下門票的分配數量。

另外，今月亦將發售殘特奧會香港賽區的3個競賽項目，包括硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）的門票，特奧乒乓球項目門票則將免費派發，詳情稍後公佈。