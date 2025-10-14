全運會｜公路單車男子個人賽下月8日舉行　橫跨港珠澳料百人參加

第十五屆全國運動會自行車（公路）賽（男子個人賽）將於11月8日舉行，珠海、香港和澳門賽區周一（10月13日）共同在珠海舉行新聞發布會，介紹賽事的詳情、相關安排和籌備工作。賽事當日，港珠澳大橋將分階段實施交通管制，港府預定周二（14日）會在香港舉行新聞發布會，向公眾人士詳細交代賽事當日的相關封路及交通安排。



2025年10月13日，十五運會自行車（公路）賽新聞發布會在珠海舉行。圖示（左二起）澳門賽區籌備辦公室主任潘永權、珠海市副市長黃振球、全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強、珠海市文化廣電旅遊體育局局長閔雲童和其他嘉賓出席。（政府新聞處圖片）

迪士尼設公眾觀賞區

十五運會「中國移動盃」自行車（公路）賽的男子個人賽，是十五運會唯一橫跨粵港澳三地的賽事。比賽賽道全長約231.8公里，其中香港段為約55.8公里，途經港珠澳大橋、北大嶼山公路及迪士尼樂園，迪士尼樂園幻想道將設公眾觀賞區。屆時預計將有來自內地及港澳25支隊伍，共104名運動員參賽。

全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強稱，作為唯一橫跨粵港澳三地的賽事，今次的公路自行車賽充分展示今屆全運會由粵港澳三地共同承辦的特色，開創大灣區共同舉辦體育盛事的先河。他續說，賽事涉及粵港澳三地，每個細節都需要三地政府的共同籌劃和密切配合，這種跨地域的合作模式，不但提升大灣區整體辦賽的能力和合作機制，也同時促進大灣區民心相通，推動粵港澳大灣區文體旅融合發展。

2025年10月13日，十五運會自行車（公路）賽新聞發布會在珠海舉行。圖示全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強在發布會上發言。（政府新聞處圖片）

「零延時、零接觸、零等待」通關

楊德強指出，這次賽事需要從港珠澳大橋香港口岸進出，香港賽區會全力配合珠海賽區的安排，確保於賽事期間，所有賽事人員、器材、車輛等順利通過港珠澳大橋香港口岸，實現「零延時、零接觸、零等待」通關。

珠海市副市長黃振球周一在新聞發布會上表示，比賽路線以港珠澳大橋為紐帶，聯結香港、澳門、珠海、橫琴粵澳深度合作區的城市道路。三地賽區在去年11月舉行了測試賽，並及時展開檢討工作，優化比賽路線、搭建賽事指揮架構等，又在9月30日舉辦賽事綜合演練，檢驗測試各系統的運行銜接情况，取得良好效果。