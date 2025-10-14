全運會｜男子自行車公路賽11.8跨粵港澳　香港賽段幻想道設觀賞區

第十五屆全國運動會單車公路賽男子個人賽將於11月8日進行，是全運會唯一橫跨粵港澳三地的賽事，全長231.8公里，香港段長55.8公里。全運會香港賽區統籌辦主任楊德強今日（14日）表示，當日只會在迪士尼幻想道設觀賞區，可容納約數百人，而賽事當日上午至中午特定時段會有交通管制，有需要經港珠澳大橋出入境的旅客或車輛，需提前在早上6時30分前到達旅檢大樓及車輛通關廣場，並預留足夠時間辦理離境及通關手續。



粵港澳公路單車賽暨全運會公路單車測試賽於去年11月24日早上舉行。（梁鵬威攝）

全運會單車公路賽男子個人賽將於11月8日進行，楊德強指賽事是全運會唯一橫跨粵港澳三地的賽事，有25支來自內地及港澳的隊伍，共104名運動員參加，其中香港有9名選手。賽道全長231.8公里，香港段為55.8公里，珠海段則為162.5公里，澳門段為13.5公里，起點設在珠海博物館，在香港迪士尼度假區折返，再返回珠海博物館。賽事於當日上午9時開始，預計在下午2時30分結束。

港珠澳大橋口岸等將臨時管控 籲旅客預留足夠時間辦離境及通關手續

楊德強續說，為確保賽事順利進行，上月30日已進行綜合演練，包括RFID入境和醫療措施等。賽事當日，特定時段會有道路臨時管制，他指三地已盡量壓縮管制時間，以減少交通影響。賽事當天，東行的車輛將於上午9點至12點30分禁止通行，而西行的車輛則在7時30分至12時30分之間受到限制。有需要經港珠澳大橋出入境的旅客或車輛，需提前在早上6時30分前到達旅檢大樓及車輛通關廣場，並預留足夠時間辦理離境及通關手續。

公路單車測試賽2024年11月24日踩經港珠澳大橋，澳門方面公布當日上午至中午封橋。（資料圖片)

此外，跨境公共交通，金巴服務將暫時停止服務，渡輪服務也將暫停。金巴在12時30分至1時30分之間將有限度提供服務；12時30分後離境通行雖然恢復，但金巴服務仍然有限。北大嶼山公路將實施「滾動式」動態交通管制，預計會增加30分鐘的行車時間。

楊德強表示，由於賽事大部分路段都在邊境位置及高速公路，因此不設觀賞區。但明白有市民希望觀賞賽事及為運動員打氣，因此會在迪士尼幻想道的行人路旁設觀賞區，可容納約數百名觀眾，而本地3間免費電視台及香港電台屆時會轉播賽事。

他最後說，單車公路賽女子個人賽將於11月9日舉行，屆時珠海將進行大範圍封路，金巴服務仍將受限，渡輪服務亦將暫停。