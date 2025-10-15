全運會｜港隊派史上最大代表團　逾600健兒爭牌　馬會獎金上調5成

距離第十五屆粵港澳全運會揭幕不足一個月，香港隊今日（15日）於九龍公園體育館進行授旗儀式，行政長官李家超亦有出席。擔任今次港隊代表團團長的文化體育及旅遊局局長羅淑佩在致詞時，表示賽馬會續派獎金再加碼，個人及團體金牌得主各獲75萬港元及150萬港元，比以前的大型運動會增加5成。



第十五屆粵港澳全運會，是香港回歸後第8次參加全運會，今屆以聯合主辦身份參賽，共派出逾600人，是史上最龐大的代表團。今日在九龍公園體育館舉行授旗儀式，行政長官李家超、中聯辦副主任孫尚武、文體旅局局長羅淑佩一同出席。

香港隊代表團將參加28個競賽項目，當中包括田徑、游泳、乒乓球、劍擊、排球等項目的運動員亦有亮相，而參加群眾項目的健兒亦獲邀出席儀式。

香港隊代表團今日在九龍公園體育館進行授旗儀式。（廖雁雄攝）

擔任今屆港隊代表團團長羅淑佩，致詞時透露賽馬會在今屆全運會繼續支持香港運動員，今次在獎金上再加碼，各項獎金上調5成，個人金牌得主可獲75萬港元，而團體金牌則可瓜分150萬港元的獎金。

香港隊自1997年回歸後首次參加全運後，至今每屆賽事都有金牌落袋，共獲得10金4銀9銅，港隊今屆希望突破一屆兩金的成績，力爭史上最佳成績。

文體旅局局長羅淑佩擔任今屆港隊代表團的團長。（廖雁雄攝）

賽馬會優秀運動員獎勵計劃

第十五屆全運會（港元）



個人項目

金牌：75萬 銀牌：37.5萬 銅牌：15萬

團體項目

金牌：150萬 銀牌：75萬 銅牌：30萬

