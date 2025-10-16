中醫醫院｜資助門診每次$180較私營貴？藥物、治療收費對比一覽

香港中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務，醫院採用公私營協作模式，由政府負責提供儀器設施、出資興建，浸大中醫醫院有限公司則負責營運。醫院有65%服務受政府資助，收費相較便宜；其餘35%為市場導向服務，由較資深的中醫師提供，市民亦可自行選擇治療醫師，收費較昂貴。



近日有聲音質疑，醫院資助門診每次收費已達180元，比部分私營醫院收費為高。本文整理中醫醫院資助服務、法國醫院中醫保健中心，以及浸大中醫藥診所部分服務收費，方便讀者比對。



香港中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務。（中醫醫院提供）

在全科門診方面，中醫醫院收費較貴，資助門診每次收180元；法國醫院中醫保健中心每次收150元；浸大中醫診所則介乎100元至800元不等。

不過，在藥物方面，中醫醫院收費則較便宜，中藥每天每處方收25元，西藥每天每處方收5元；法國醫院中藥材配劑每劑70元，中藥顆粒配劑每劑75元，如顆粒處方總配劑量超過30 克，每克需要加收$2；浸大中醫診所的中草藥每劑收71元，顆粒藥物每劑77元。

在中醫治療方面，中醫醫院每次針刺、灸法、拔罐、骨傷等診治收280元，首年收250元優惠價；法國醫院針灸、骨傷科敷藥治療每次280元，骨傷科（連針灸） 則每次380元；浸大中醫診所每次拔罐、刮痧收100元，每貼敷藥收100元，針灸專科則收350元至600元不等，骨傷專科收600元。

醫衞局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟今早在《千禧年代》表示，在政府提供資助下，中醫醫院的收費屬市民可負擔價格，部分個案亦可申請部分減免，市場導向的服務收費則與市場相若，讓醫院服務、規模及價格可持續發展。

中醫醫院收費概覽：

