中醫醫院｜行政總監：私營服務收費已參考市場水平　料市民可負擔

香港首間中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務，採用「公私營協作」及「中西醫結合」模式營運，市民可於下月1日起透過電話及專屬網站預約。香港中醫醫院行政總監卞兆祥今早（16日）在電台節目指，公私營雙軌模式可滿足不同市民的需求。中醫醫院有政府資助的全科門診，每次診金定為180港元，另外，市民可以指定資深中醫師，首年症每次450元。卞兆祥強調，已參考市場收費，相信市民可以負擔。



香港中醫醫院行政總監卞兆祥透露，招聘程序已差不多完成，三間大學也會派醫生駐院。（資料圖片/夏家朗攝）

卞兆祥在港台節目《千禧年代》表示，中醫醫院有政府資助的全科門診每次診金定為180港元；私營服務方面，病人可選擇指定醫師，提供更個人化的治療方案，首年高級中醫師的診症費為450港元起。卞兆祥指收費已參考市場水平，相信市民可以負擔。

卞兆祥又指，對於門診難以處理的複雜個案，如涉及需服藥、針炙及按摩等治療，或需針炙推拿和日間住院服務，在市場導向下，需要根據病房安排，部分有不同收費。他亦稱，中醫醫院的特質是分科及專病，未來會朝「專病做強」的方向發展，希望長遠做好臨床治療，透過中西醫協作改善服務。

2025年9月9日，香港中醫醫院與三間本地大學—浸大、中大及港大簽署合作協議。（資料圖片/夏家朗攝）

醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟在同一節目指，部份有困難的個案可申請費用減免。他又指，市場導向的私營服務收費與市場相若，可令中醫醫院持續發展。

中醫醫院董事局主席王桂壎則在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，中醫醫院的治療會以中醫為主，西醫只是協助，日後會為醫護制訂指引及程序；中醫醫院沒有急症室、不會進行分娩及麻醉手術。他又指，期望中醫醫院能成為本地三所大學中醫藥課程的學生實習，推動本地中醫發展。