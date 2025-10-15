中醫醫院｜11月起可預約　首年提供不孕及產前後治理等12個項目

香港中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務，開院首年提供門診、日間住院及臨床服務，並設中醫外科、內科、婦科、兒科、骨傷科以及針灸科服務。醫院指，首年將提供12個中醫專病項目，包括不孕及產前後治理、關節頑病等，5年内將推展至23個專病項目。



市民可從11月1日通過熱線電話（3121 3121）或者網站預約服務。而12月1日起，市民可下載醫院的應用程式作預約。



香港中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務。（香港中醫醫院提供）

首年提供25張住院病床 5年內推展至23個專病

香港中醫醫院今年12月11日分階段投入服務，首年提供25張住院病床，包括16張資助病床。醫院設有中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科以及針灸科服務。開院首年提供12個專病項目，包括不孕及產前後治理、關節頑病等，5年內將推展至23個專病，包括月經病、心血管疾病、盆骨移位等。

香港中醫醫院行政總監卞兆祥（右）表示，中醫醫院提供3種中醫服務模式，包括純中醫服務、中醫為主服務及中西醫協作服務。

腰椎間突出症患者可獲中醫、西醫及物理治療師共同醫治

香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，中醫醫院提供3種中醫服務模式，包括純中醫服務、中醫為主服務及中西醫協作服務。以一名腰椎間突出症患者為例，中醫會負責主診及處方治療；患者亦需進行X光、電腦斷層或磁力共振等掃描，西醫會作出診斷及跟進病人服用西藥情況；物理治療師亦會設計運動治療等。

卞兆祥指，醫院的人手招聘順利，預計開業時有200至300名職員，完全投入服務後將有800至1,000名職員

