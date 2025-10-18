八哥犬「診症」撫慰病人寂寞的心　義工曾見證院友怒容變慈祥

「摸摸佢啲毛髮係摸到好軟滑，令到心情好放鬆。」馮女士入住明愛醫院三個月，苦悶的康復治療時間，在這一天，迎來狗醫生高飛探訪，令她流露一臉幸福笑容。



動物醫生為病人治療心靈，擔任動物義工多年的Anglea，亦有兩任寵物成為動物醫生，見證牠們為病人帶來的改變。其中一次深刻的探訪經歷，是她在醫院遇到一位人稱「生人勿近」的伯伯，觸摸狗醫生後即心花怒放，「由一個嬲怒嘅阿伯，變咗一個好寬容好慈祥」。



高飛醫生看到一眾記者、攝影機鏡頭都毫不畏懼，平靜地擺好甫士四處張望。(陳韋慈攝)

考牌實習兼聽指令 貓狗醫生須「過五關斬六將」

八哥混種犬高飛，星期三（15日）化身為「狗醫生」，到訪長沙灣的明愛醫院「診症」。牠的來臨引起不少護士、病人的一陣興奮和好奇；甫入房、便看到一眾記者、攝影機和鏡頭，但牠毫不畏懼、平靜地睜開圓轆轆的眼睛四處張望。

活潑的高飛，為病房增添生氣。院友馮女士，望到高飛也笑逐顏開，不禁摸摸牠的下巴，埋頭蹭蹭牠的毛髮，嗅嗅牠的氣息。她說，留院接受康復治療三個月，難免苦悶寂寞，高飛的溫柔淡定，令她心情放鬆，也治癒心靈，「病人喺病房病床上係好寂寞，變咗有小動物嚟到令到我心靈上，都覺得有朋友嚟探我，開心好多...感覺除了屋企人之外，原來社會都有人關我哋病人」。

馮女士左手摸摸高飛下巴、又埋頭蹭蹭牠的毛髮，嗅嗅高飛身上氣息後，她一臉幸福笑容。(陳韋慈攝)

為院友帶來歡樂的高飛，曾經是流浪狗，之後被主人Anglea收養，再考牌成為動物醫生，其間經歷「過五關斬六將」，於考試後突圍而出。

Anglea表示，成為動物醫生要「考試」聽主人指令，「唔係一定要識得表演，但通常表演時，要睇動物會唔會聆聽主人指令，你叫佢No，佢就知道自己點做。」她指，考試過程中，一班動物考生均在場，它們會被考驗見到其他陌生貓狗時如何反應、顯露甚麼性情，「高飛性情都適合去做探訪，好似幾穩定咁，又肯被人摸」。

動物醫生要實習半年 人寵均須評核

即使過關「考試」成功，也未代表評核完成，動物考生要再接受獸醫考官檢查健康狀況、反應等，其後會再做半年的「實習醫生」，累積最少六次探訪，由資深義工做領隊和衡量評估實習貓或狗醫生在探訪情況下的表現。

Anglea指除了動物被評核、主人都會被評核是否合格，整個探訪考牌過程非一次便完成，即使成功考牌，動物醫生每年都要續牌，包括一定要有狗牌、每年打防疫針。

明愛醫院星期三(15日)舉辦動物探訪安排。（陳韋慈攝）

曾見「生人物近」病人 接觸狗醫生後 十分鐘內「變面」

Anglea擔任動物醫生義工多年，有兩任寵物成為動物醫生。她憶述一次與寵物到醫院探訪，曾遇到一位「生人勿近」的院友伯伯，義工與她在一定距離下，詢問伯伯是否想撫摸狗醫生，她形容當時伯伯「面容好憤怒好嬲」，對方指「你咪過嚟」、「我驚啲乜嘢」。

Anglea於是帶同狗醫生一起走過去，伯伯接觸到狗醫生後，頓時心花怒放，「他已經拎咗隻狗埋身，笑住抱住動物醫生嘅時候，佢變得好寬容...只係10分鐘時間，佢由一個嬲怒嘅阿伯變咗一個好寬容、好慈祥伯伯」。

Anglea當時大受觸動，更認為最開心會是院友女兒，「佢個女每日要去上堂，如果佢個女當日見到阿爸咁寬容嘅時候會覺得開心」。

為明愛醫院提供動物醫生的Doctor Pet，目前有約200多名「醫生」，大部份為狗、其次是貓及兔子等。兔子因傾向只能在外逗留3小時，因此機構的兔醫生僅有2至3名。

動物醫生探訪前，都會與醫院溝通，包括詢問病人意願，亦會安排動物醫生在指定區域互動，分隔害怕貓狗的病人。

醫管局指，現時動物探訪安排僅限貓狗，由合資格動物機構提供義工服務，亦已做好防感染措施包括了解病人、義工及寵物的健康狀況。同時

過去兩年醫管局共舉辦逾50次活動﹐未來會舉辦更多動物輔助治療活動，並涵蓋至兒科、老精神科、精神科及復康科等病人。