的士司機疑不滿女乘客物品過多　涉揚言唔車你　拒載罪成罰1200元

的士司機疑因女乘客隨行物品過多拒載被控，女乘客早前供稱，她與女傭外在西貢欲登上被告車時，被告指她們物品過多應找貨車，女傭嘗試把物品放車尾箱時，被告不但關上車尾箱，更說：「上咗我都唔車你。」等話，她們最終亦下車。被告辯稱女乘客物品太多，部份要放在車的前座位置，阻礙其駕駛視線，故建議她們換車。案件今(17日)在九龍城法院裁決，裁判官吳卓樺認為女乘客口供可信，認為被告因乘客物品過多而拒載，判被告罪成及罰款1200元。



被告胡建祥，被票控一項的士拒絕租用罪，指他於2024年10月13日下午5時47分，在西貢福民路的士站，身為的士司機無合理辯解下，拒絕接受胡姓女乘客。

被告胡建祥在九龍城法院被裁定拒載罪成，罰款1200元。(資料圖片)

向乘客稱上咗我都唔車你

女乘客作供時透露，她當日與女外傭在西貢購物後，欲乘的士回清水灣住所，她們欲登上被告的的士時，被告重複問她為何不乘搭新界的士，正常外傭想把膠箱、晾衫架等物品放入車尾箱時，被告指空間不足，猛力蓋上車尾箱。女乘客便嘗試把物品放在後座，被告說：「你唔好夾硬上我架車，上咗我都唔車你。」然後又指她應找客貨車。女乘客最終下車，並拍下被告車牌號碼，被告亦反拍她們並稱：「我影你哋幾多嘢。」

指乘客曾把物品放前座位

被告自辯時稱，他任的士司機9年，指女乘客當日從前方另一的士下來才上他的車，他問女乘客為何要換車，乘客稱因隨行物品放不入車尾箱，他才打開車尾箱讓她們放入物品，但未能全部放入，她便試圖將物品放到前座，被告稱會阻礙其駕駛視線，他疑女乘客感不滿而換搭另一的士。

官指女乘客證供簡單直接

吳官裁決時指，女乘客的證供簡單直接，辯方曾質疑女乘客沒當場報警，但吳官認為任何人都不想因此事而影響其行程。辯方亦質疑女乘客口供略有偏差，但吳官認為不足以影響其證供的可信性。

被告說法不合理

吳官又指，被告的說法有多處不合理，若女乘客曾因物品過多需改搭的士，她上車前理應會先問被告車尾箱是否有足夠空間，否則只會更廢時失事，而被告指女乘客曾嘗試把物品放在前座乘客位，但前座空間更少，認為女乘客沒有理由這樣做，拒絕接納被告說法。

相信屬單一事件判罰款

吳官指，被告當日未等外傭放物品入車尾箱便用力關上車尾箱，又指女乘客太多物品應找客貨車，更用手機拍攝乘客和其隨身物品，認為被告因女乘客有大量物品而拒載，故裁定被告罪成。考慮到被告過去並無交通定罪記錄，認只屬單一事件，判他罰款1200元。

案件編號：KCS5168/2025