建造業議會增培訓額　最高有$1.9萬津貼　工會：好多工種毋須外勞

近年私人工程量下跌，部份建造業工種失業率高企。建造業議會「一專多能」及「技術提升」課程學額在新學年將各增加1,200個，並提升津貼額至最高1.9萬元等，加強對本地工人的培訓。建造業議會執行總監鄭定寕指，希望透過這些措施吸引新血入行，改善行內老齡化問題，並協助目前失業的工人轉移至其餘人手短缺的工種。



建造業議會將增加「一專多能」及「「技術提升」課程學額。（賴卓盈攝）

現時建造業議會設「一專多能」及「技術提升」課程，分別培訓工人學習多一項技能，以及培訓普通工人成為中工或大工，幫助他們提高就業機會。

建造業議會執行總監鄭定寕指，將於新一期課程開始，增加「一專多能」及「技術提升」的名額至合共4,000個，工人可免費報讀。此外，中工如報讀「技術提升」及「一專多能」課程，可分別獲發14,000元及10,000元畢業津貼；大工如報讀這兩項課程，可獲發放19,000元畢業津貼。他指，如課程受歡迎，議會「好有準備隨時加碼。」

建造業總工會理事長周思傑表示，近期私人工程量跌，政府亦推出組裝合成建築法以及在工地使用智能機器，令勞工市場需求變少。他希望本地工人可參與培訓，增加就業機會，「例如你個工序做完，冇嘢做，就轉去做埋下一個工序囉」。

合作培訓計劃學員鄭佳茂指，參與計劃令他成功取得牌照，增加晉升空間。（賴卓盈攝）

他又指，輸入外勞只是輔助措施，並非長久措施，希望政府可根據實時數據，動態評估對輸入外勞的需求。「（建造業）好多行頭工種目前情況下唔需要輸入外勞，透過培訓、宣傳更多人入行就可以解決。但某啲工種可能真係需要，問題係冇新工程，變相工友岌岌可危⋯⋯預計到2025年尾或2026年，其他工種都相機有人失業，所以我哋要精準輸入。」

建造學院合作培訓計劃學員鄭佳茂，原從事假天花間隔工作，經僱主推介後參加培訓。他指，參加計劃令他取得牌照，增加未來晉升空間。