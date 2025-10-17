LABUBU多啦A夢等10.25金鐘海濱現身　同場巡遊市集獨家紀念品一覽

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】創意品牌AllRightsReserved今年再舉辦大型展覽，LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，共4個巨型充氣雕塑，將由10月25日起，浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民及旅客打卡。



主辦方今日（17日）公布，巡遊市集將同時間在毗鄰添馬公園的海濱長廊舉行，推出國際級IP主題紀念品，包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街、《怪奇物語》、《魷魚遊戲》、SNOOPY、TOLO元祖橡皮鴨等，入場人士可購買毛絨吊飾公仔、鎖匙扣等，部份珍藏品更是獨家在市集首發。



LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑，9月20日齊集在青衣船塢等待測試。(ARR提供圖片)

▼9月20日 4個巨型充氣雕塑整裝待發▼



巨型充氣雕塑展覽與巡遊市集同時間舉行

為迎接4個巨型充氣雕塑及維港海上大巡遊揭幕，需購票入場的巡遊市集，將同時間（10月25日至11月1日），在毗鄰添馬公園的海濱長廊舉行，並推出一系列國際級IP主題紀念品，涵蓋公仔、生活精品及收藏擺設等。

陣容包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街、Netflix受歡迎電影《KPop 獵魔女團》、Netflix熱播影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》、《花生漫畫》中的SNOOPY（史努比）與其他經典角色；以及慶祝40周年的TOLO元祖黃色橡皮鴨。

▼TOLO元祖黃色橡皮鴨紀念品一覽▼



▼多啦A夢紀念品一覽▼



多個國際級IP推出毛絨吊飾公仔

多個國際級IP亦將同步推出近期大熱的毛絨吊飾公仔，其中TOLO元祖黃色橡皮鴨特別推出一系列海洋動物主題造型的鑰匙扣，包括鯊魚、海象等，與維港海上大巡遊互相呼應。

最近全球火爆《KPop獵魔女團》珍藏系列，更獨家在「巡遊市集」首發，包括收藏卡、15厘米高的公仔盲盒、Derpy與 Sussie毛絨鎖匙扣，以及為大家帶來真「SODA POP」的罐裝汽水以及角色立牌系列等。

巡遊市集的入場人士可參加網上抽獎，得獎禮物為全球限量的多啦A夢及SNOOPY原木雕塑，每款數量為300套，詳情有待公布。

▼KAWS & 芝麻街紀念品一覽▼



▼SNOOPY紀念品一覽▼



推滑嘟嘟、黃鴨等遊戲攤位及主題餐飲系列

現場設有4個遊戲攤位，讓參與者有機會近距離接觸人氣角色，其中麥當勞滑嘟嘟及《怪奇物語》的攤位收費60元，而TOLO元祖黃色橡皮鴨收費50元，均接受電子支付方式。各攤位都設計考驗技巧的挑戰，如投擲遊戲等。

主題餐飲系列也將同步登場，為參觀者帶來沉浸式體驗，涵蓋多啦A夢和KAWS & 芝麻街，每款餐點皆別具巧思，包括卷蛋、冬甩、豆沙包、雪糕、乳酪飲品等甜點，並以角色經典表情或特徵製作而成。

▼主題餐飲系列一覽▼



亮點包括多啦A夢主題豆沙包配雪糕

亮點之一有多啦A夢主題豆沙包配雪糕，或是KAWS & 芝麻街造型的獨特冬甩，連同杯具與包裝也採用特別設計。本地汽水品牌閣樓釀造並合作推出多款IP獨家設計主題罐裝汽水，現場並供應熱狗、肉丸等，滿足入場人士的需求。

．為保障各入場人士的體驗，所有遊戲攤位實施限制遊玩次數的措施，每位持票人士當日每個遊戲最多可參與兩次。



．主題餐飲系列每日新鮮製造，故每日供應有限，售完即止。



．市集門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。



▼Netflix影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》紀念品一覽▼



▼Netflix電影《KPop 獵魔女團》紀念品一覽▼



設《熊貓香港親友會》郵箱 送免費名信片附國際郵資

市集更特設《熊貓香港親友會》郵箱，以本地6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、可可、安安、加加和得得為原型，結合地道文化特色設計。現場將免費提供實體明信片，市民和旅客可寫上祝福語，投進熊貓郵筒，寄往世界各地邀請親友到訪香港。（實體明信片已附國際郵資，毋須另外付費）

實體明信片數量有限，但入場人士只需掃瞄郵箱上的二維碼，並開啟定位功能，即可在線上撰寫電子明信片，並即時傳送祝福予親友。

萬聖節正日歡迎以IP角色造型進場

此外，萬聖節（31日）期間市集將化身節日派對熱點，特設「Trick-or-Treat」活動，若入場人士以上述IP角色造型到訪，更可獲得萬聖節糖果等紀念品，並在市集攤位體驗應景互動與驚喜。歡迎市民旅客裝扮出席，盡情投入萬聖節的熱鬧氣氛。

（AllRightsReserved提供圖片）

正價門票10月20日下午6時起KLOOK開售

主辦方公布，市集早鳥優惠門票的發售期已完結，反應熱烈。正價門票將於10月20日下午6時起，通過購票平台KLOOK開售，成人票收70元起，小童票則收40元，數量有限，售完即止。同時另設即場門票，視乎當日現場情況發售。

所有門票均附送20元紀念品優惠券，可在11月1日或之前在市集的快閃店使用。憑優惠券在市集快閃店消費滿200元或以上，可享20元折扣優惠，並可累積使用，即消費400元則可獲40元折扣，如此類堆。