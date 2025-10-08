美酒佳餚巡禮｜LABUBU多啦A夢化身3層架下午茶　門票$700周五發售

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的維港海上大巡遊與旅發局的年度重頭戲香港美酒佳餚巡禮攜手合作，推出結合IP與美食的《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》。市民熟悉的卡通人物多啦A夢、以及超人氣LABUBU，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在香港美酒佳餚巡禮的「Tasting Room品味館」限定登場。每套門票700元，可供二人享用，門票將於周五（10日）早上10時起開售。



多啦A夢及LABUBU等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（維港海上大巡遊by AllRightsReserved網頁）

人氣IP化身精緻甜點 同桌共饗維港景致

《Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴》中，市民熟悉的多啦A夢及LABUBU等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在香港美酒佳餚巡禮的「Tasting Room品味館」限定登場。市民旅客可以於10月10日早上10時起，透過購票平台Klook預訂，數量有限，售完即止。

Water Parade X Wine & Dine維港玩樂盛宴

日期：2025年10月26日

地址：香港美酒佳餚巡禮-Tasting Room 品味館

售價：每套700港元

預訂平台：Klook（10月10日10時起開放預訂）



共3個時段可供選擇

每套可供二人享用

數量有限，售完即止



「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

「多啦A夢」等超人氣IP角色，將會化身成一系列精緻可愛的甜點，於10月26日在「香港美酒佳餚巡禮」的「Tasting Room品味館」限定登場。（AllRightsReserved提供）

而在10月25日至11月1日期間，多個風靡全球的IP將化身成巨型海上充氣雕塑，在維港海面上與大家見面。陣容包括多啦A夢、KAWS & 芝麻街 (Elmo)、麥當勞的滑嘟嘟 （Grimace）及LABUBU。

除了海上巡遊，岸上的「巡遊市集」同樣不容錯過，Netflix的《KPop獵魔女團》、《怪奇物語》及《魷魚遊戲》等熱門影集，以及SNOOPY、經典TOLO橡皮鴨等都會現身，與市民旅客近距離互動。

（AllRightsReserved）

旅客專享禮遇推動本地旅遊

為了推動本地旅遊，兩大主辦單位為訪港旅客準備了專屬優惠。只要是持有「維港海上大巡遊」門票的海外旅客，即可在10月23日至26日期間，憑門票及有效海外旅遊證件，親臨「香港美酒佳餚巡禮」位於金鐘入口的旅客專櫃（J2 - J3），免費領取一份「嘉賓優享禮包」，內含豐富的美酒美食體驗券。禮包數量有限，先到先得，送完即止。詳情可留意香港旅遊發展局的官方網站。