建造業倡動態評估輸外勞需求　發展局：最新一季配額減少近700個

近年私人工程量下跌，部份建造業工種失業率高企，建造業議會建議政府根據實時數據，動態評估對輸入外勞的需求。發展局今日（17日）表示，一直以多管齊下的策略應對建造業的人力供求情況，最新季度獲批的輸入勞工配額減至7,332個，遠低計劃配額上限1.2萬個；新一輪則批出986個勞工名額，全屬合資格申請的技術工人及技術人員短缺工種，反映當局配合建造業實際人力市場情況，動態調節配額。



建造業議會今日（17日）表示，近期私人工程量減少，勞工市場需求變少，建議政府根據實時數據，動態評估對輸入外勞的需求。發展局今晚在社交媒體發文稱，一直透過多管齊下的策略，以「組合拳」應對建造業的人力供求情況，包括加強培訓技術工人及技術人員，增加開支投資基建工程，推展更多中小型工程項目等。

至於近期熱議的輸入外勞計劃，發展局表示，最新一輪（第九輪）申請中，共批出10宗共986個輸入勞工名額，涵蓋不同類型公營項目，如醫院工程、公營房屋、公共設施等，全數屬於合資格申請的技術工人及技術人員短缺工種。

發展局指，即使按需要批出新的申請，由於早前獲批的名額中部份已完成工作，計劃下獲批而仍有效的輸入勞工配額整體數目持續下降，由今年第二季的8,016個減至最新季度（計及第九輪）的7,332個，即減少684人，總額遠低計劃配額上限1.2萬個，反映當局配合建造業實際人力市場情況動態調節。

發展局又稱，近數輪申請主要批出涉及工程後期工序的工種，例如空調製冷設備、消防設備等機電相關工種，均是行業嚴重短缺的工種，強調會以本地勞工優先就業為政策原則，加強本地培訓及推動行業使用科技增加生產力，並在私營市場短期調整時支援工友，同時就輸入勞工申請做好審批及把關工作，應對行業的人力需求。