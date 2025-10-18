舞台劇《我們最快樂》被投訴指宣揚對抗　西九管理局取消場地租賃

舞台劇《我們最快樂》今早在開賣前約兩小時，主辦團體稱收到西九文化區管理局通知，指演出被取消，而有關通知信中並未提及演出需要中止的原因，主辦團體稱會積極與有關當局繼續溝通。



西九文化區管理局回覆表示，近日收到不少投訴，指《我們最快樂》宣揚對抗、詆毀香港。為慎重起見，管理局認為不適合在西九場地演出。經徵詢文體旅局，獲得當局支持及同意下，決定取消場地租賃。



舞台劇《我們最快樂》主辦團體於今早收到西九文化局書面通知，演出被取消。（ngamchong IG 圖片）

本港劇作家莊梅岩今早（18日）在社交媒體宣布，舞台劇《我們最快樂》原定於今早11時開賣，但於開賣前約2小時收到西九文化區管理局書面通知，指演出被取消。

舞台劇《我們最快樂》主辦團體於今早收到西九文化局書面通知，演出被取消。（ngamchong IG 圖片）

主辦方指有關通知信中，未提及演出需要中止的原因，主辦團體會積極與有關當局繼續溝通。至於所有已購票的觀眾，稍後會收到聯絡，交代退票流程，又稱會尋求其他形式演出的可能。

西九文化區管理局回覆指，近日收到不少投訴，指《我們最快樂》宣揚對抗、詆毀香港。為慎重起見，管理局認為不適合在西九場地演出。經徵詢文體旅局，獲得當局支持及同意下，決定取消場地租賃。

文體旅局回覆稱，知悉西九文化區管理局（管理局）收到不少投訴稱舞台劇《We Are Gay 我們最快樂》宣揚對抗、詆毀香港，管理局徵詢後，局方支持和同意管理局取消有關場地租賃的決定。