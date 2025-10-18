LABUBU多啦A夢等IP進駐港鐵站打卡點一覽　預告有角色將車站廣播

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街／港鐵】創意品牌AllRightsReserved今年再舉辦大型展覽，LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，共4個巨型充氣雕塑，將由下周六（25日）起，浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民及旅客打卡。



港鐵今日（18日）公布，由即日起安排活動四大角色在港鐵站亮相，首階段包括中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站等，金鐘站由下周四（23日）起更「大變身」，涉及車站大堂、扶手電梯、E出口玻璃幕牆等。另外，港鐵預告四大人氣角色之一，將首度在車站聲演廣播，以最熟悉親切的聲音歡迎大家。雖然港鐵大賣關子，但以陪伴不同年代港人成長的多啦A夢最家喻戶曉，似乎呼聲最高。



LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑，9月20日齊集在青衣船塢等待測試。(ARR提供圖片)

▼9月20日 4個巨型充氣雕塑整裝待發▼



+ 2

港鐵安排活動四大角色站內亮相

「維港海上大巡遊」將於下周六（25日）開幕，港鐵今日公布全力支持盛事舉行，有鑑於旅客熱愛在港鐵站名前打卡，港鐵特別安排四大角色以活動主題造型亮相，包括抱着豆沙包的多啦A夢、躺在冬甩水泡上的LABUBU、躺在水泡上的滑嘟嘟及KAWS & 芝麻街ELMO。

四大角色將分別出現於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台的牆柱。圖為紅磡站。（港鐵提供圖片）

四大角色將分別出現於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台的牆柱。圖為中環站。（港鐵提供圖片）

現身落馬洲站大堂歡迎內地旅客到港

他們由即日起將分別出現於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台的牆柱，讓乘客盡情打卡合照。內地旅客所途經的落馬洲站大堂，也將改造成四大角色造型主題，以歡迎旅客乘搭東鐵綫直達金鐘，參與是次全城盛事。

內地旅客所途經的落馬洲站大堂，也將改造成四大角色造型主題。（港鐵提供圖片）

金鐘站因毗鄰活動場地即將「大變身」

由於港鐵金鐘站毗鄰活動場地，即金鐘添馬公園及中西區海濱長廊中環段，金鐘站下周四(23日)起即將「大變身」，涉及車站大堂、扶手電梯、E出口玻璃幕牆等，將巡遊由海上伸延到陸上，更有神祕紫色訪客登場，親身到訪金鐘。

四大角色將分別出現於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台的牆柱。圖為尖沙咀站。（港鐵提供圖片）

四大角色將分別出現於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站月台的牆柱。圖為銅鑼灣站。（港鐵提供圖片）

某人氣角色最熟悉親切的聲音首度車站廣播

港鐵更大賣關子，透露某人氣角色將首度作出車站廣播，以最熟悉親切的聲音歡迎大家，詳情稍後公布。不過，上述四大角色僅多啦A夢及KAWS & 芝麻街ELMO會開口說話，而後者的聲音談不上港人最熟悉親切，因此可估計多啦A夢車站廣播的機率最高。