美酒佳餚巡禮2025｜六大入場攻略　大抽獎送波爾多酒莊住宿連機票

由旅發局舉辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於周四（23日）開鑼，一連四日於中環海濱舉行。活動設有六大入場攻略，其中包括多買多送的幸運大抽獎，有機會贏取波爾多酒莊之旅住宿連來回機票，共4個名額，每份獎品價值5萬元）。



1. 多買多送・幸運大抽獎

凡購買品味證或於現場增值品味券滿200元，即可獲1張抽獎卡；購買尊尚品酒證，則可獲得2張抽獎卡，買得越多，抽獎機會越多。有機會贏取波爾多酒莊之旅住宿連來回機票，共4位名額，每份獎品價值5萬元。

（旅發局提供）

2. 周末鬼馬派對 扮鬼扮馬即獲「品味券」

參與美酒佳餚巡禮，同樣可以投入萬聖節氣氛，於「週末鬼馬派對」狂歡。本月25（星期六）及26日（星期日）期間，每日首300名以萬聖節主題造型入場的人士，只要於詢問處登記，即有機會獲贈「品味券」兩張。

（資料圖片／旅發局提供）

3. 黃昏美酒薈派對 免費嚐1855列級酒莊美酒

適逢1855年列級酒莊170週年，下周六（25日）下午6時，場內主舞台將舉辦黃昏美酒薈派對。成功登記的市民旅客，可免費品嚐1855列級佳釀，與一眾美酒愛好者齊聚一堂，共同向葡萄酒傳奇致敬。活動需在主舞台即場登記，先到先得。

（資料圖片／旅發局提供）

4. 味覺配對新玩法

今年美酒佳餚巡禮推出全新味覺配對體驗，融合5大葡萄品種（梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思）與5種滋味（香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美），透過場內攤位的5種顏色標示，讓入場人士自由搭配多款美食與佳釀，探索創意組合。

其中兩種配搭。（旅發局提供）

5. 限量網上預購優惠

除了現場排隊購票外，市民及旅客亦可於10月23日前，經Klook及Trip.com網站預購享優惠，購買268元的品味證（原價298元）以及498元的尊尚品酒證（原價598元）。網上預購優惠數量有限，售完即止。

6. 美國運通卡會員專屬禮遇

美國運通卡會員活動現場專用通道購票，現場增值品味券時專享八折優惠，盡享尊貴體驗。