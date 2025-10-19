網傳藍田聖保祿中學教師約女生到酒店　校方：正待當事人聯絡學校

近日有自稱「藍田聖保祿中學學生」在社交平台發帖文指，被該校一名教師以「想傾心事」為由相約到酒店，又稱對方要求「發生關係」。校方回覆《香港01》查詢表示，對此高度關注，正等待當事人聯絡學校，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報有關事件，但未確認事件真偽。



教育局表示非常關注事件，已要求學校嚴肅跟進及交代；如有教師被證實違反專業操守或違法，當局會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。《香港01》已向發帖人查詢，正候回覆。



藍田聖保祿中學。（資料圖片）

帖文稱男教師以「想傾心事」為由邀約女生到酒店要求「發生關係」

有自稱藍田聖保祿中學學生昨日（18日）於社交平台Threads發文指，該校一名男教師早前以「想傾心事」為由邀約其到酒店，並多次強調自己為「正人君子」、「冇其他意思」。

事主稱，由於相信老師「有最基本嘅道德操守」，加上他「一直保持好老師形象」，即使感覺有異，「但考慮到以上種種，我最後都相信咗」。惟二人到酒店之後，該名教師要求「發生關係」。

藍田聖保祿中學。（資料圖片／周立賢攝）

校方已即時成立危機處理小組跟進

校方回覆《香港01》查詢表示，於今日（19日）早上才獲悉網絡上流傳事件，對此高度關注，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報有關事件。

校方指，學校一向以維護學生的身心健康與安全為首要任務，並堅持嚴格要求教師秉持專業操守。校方定期透過不同途徑（包括教師手冊及教職員會議）向教師清楚說明對其工作表現的期望，提醒教師須秉持專業操守，以及違反專業操守的嚴重後果。

校方表示，目前正等待事件中的人士聯絡學校，並承諾會全力跟進，提供支援和協助，保障相關人士合法權益。校方強調會堅定維護學生的安全，重視教師專業操守，致力營造安全、健康及值得信賴的學習環境。

教育局表示，非常關注事件，已即時聯絡及要求學校嚴肅跟進並交代事。（政府新聞網圖片）

教育局非常關注事件 向學校提供適切意見及支援

教育局則表示，非常關注事件，已即時聯絡及要求學校嚴肅跟進並交代事件，會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。當局又指，十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師；若教師被證實違反專業操守或違法，會按事件性質及嚴重程度採取適當的行動。