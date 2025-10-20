南下｜蓮塘口岸周日晚過關逼爆　關門前一小時仍大打蛇餅

北上熱潮持續，周日通常是市民返港高峰。其中蓮塘香園圍口岸日均人流遠超設計容量，到假日就出現「打蛇餅」。而在剛過去的周日（19日）晚上，蓮塘口岸再度迫爆，於口岸關閉前約一小時，仍有大量民眾輪候過關，於口岸外大打蛇餅。



圖為2025年10月19日，有網民發帖指當晚蓬塘口岸逼爆，等候過關返港的民眾大排長龍。（Threads@fokchiwah截圖）

圖為2025年10月19日，有網民發帖指當晚蓬塘口岸逼爆，等候過關返港的民眾大排長龍。（Threads@fokchiwah截圖）

有網民在社交平台發帖，顯示蓮塘口岸周日晚上人頭湧湧，等待過關返港的民眾大排長龍，於口岸外有多圈蛇餅。有留言者表示，9時前抵達口岸，當時有「好多旅行團，好多散客」，但「好彩都順利過關返港」。

該留言者稱，由於口岸開放時間每日上午7時至晚上10時，如果「10點前去唔到關口過黑碼機果度，就會趕人走唔俾過關啦，所以下次星期日晚都係唔好選擇蓮塘口岸啦 」。不過，暫時未知有否民眾無法過關。

根據港府數據，去年蓮塘口岸（香園圍口岸）平日平均有62,905人次出入境，假日為83,729人次，但該口岸設計及預計每日可處理流量僅為3萬人次。