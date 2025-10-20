深圳空運公司港辦事處高層涉貪　收港空運公司逾850萬　今午提堂

深圳中新時代香港辦事處的時任副總經理，與香港一空運公司的唯一董事兼股東，涉嫌在兩公司一份價值5700萬美元(約4億4千萬港元)的中美貨運服務協議時，有私下協議，該副總經理可在每班航機收取約1萬美元利益，該副總經理因而涉收至少110萬美元(約850萬港元)利益。副總經理與空運公司董事早前被廉正公署拘捕，兩人同被控以串謀貪污的罪名，兩人暫准保釋，今午(20日)將在西九龍法院提堂。



兩名被告：李耀榮，74歲，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司，及中新時代國際貨運代理有限公司時任副總經理；及尹劍華，69歲，一路通集團有限公司唯一董事兼股東，兩人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

兩名被告李耀榮及尹劍華，下午將於西九龍法院提堂。

深圳中新時代，是一間設於深圳的空運物流公司，中新時代是其香港辦事處。案發時，李耀榮負責管理該兩間公司的日常運作。一路通則是一間香港的空運服務承辦商。

李被指接受尹至少110萬美元賄款

控罪指，2023年7至9月期間，李與尹涉嫌串謀，李接受尹至少110萬美元(折合逾850萬港元)賄款，以讓深圳中新時代委聘尹的一路通公司以提供空運服務。

兩公司曾簽定逾4億港元的合作協議

廉署早前接獲貪污投訴，調查後發現，深圳中新時代與一路通簽訂一項包機協議。一路通須根據協議，一年內為深圳中新時代提供至少110班來回中國和美國的貨運航班，協議總值逾5,700萬美元(折合逾4億4千萬港元)。

疑私下同意李在每班機收1萬美元利益

廉署調查發現，兩名被告涉嫌私下同意，李耀榮就每班來回航班收受賄款10,000美元(折合約78,000港元)。於2023年7月11日至8月29日期間，李耀榮共收取賄款180,000美元(折合約140萬港元)。若一路通履行協議提供110班來回航班，賄款可達110萬美元(折合逾850萬港元)，由於一路通未能按協議提供服務，包機協議其後遭終止。