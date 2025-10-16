房署大窩口邨前主任 涉向戶主家人訛稱增戶籍獲批 被廉署告欺詐
撰文：吳美松
出版：更新：
廉政公署周三（15日）起訴一名房屋署前房屋事務主任涉嫌欺詐，控罪指被告分別向兩名申請者虛假聲稱其增加公屋戶籍及社區活動申請獲批，但被告實情沒有將該兩項申請呈交房屋事務經理審批。廉署指，被告已獲保釋，案件周五（17日）在西九龍裁判法院進行答辯。
被告負責處理住戶家庭成員增加及非政府機構活動申請 但無權審批
廉署調查指，被告吳明儀在2022年10月至2024年10月期間派駐於大窩口邨的房屋署辦事處，負責處理住戶家庭成員增加的申請及由非政府機構提交的社區建設活動申請，但她無權批准或拒絕這些申請，而根據房屋署指引，所有申請必須由房屋事務經理審批。
被告分別向一戶家人及一NGO指相關申請已獲批
控罪之一是指控吳明儀向大窩口邨一戶的登記戶主家人虛假聲稱其增加公屋戶籍申請已獲批准。另一項控罪則指她向一非政府機構謊稱房屋署已正式批准其社區活動申請。
兩項申請實無沒交房屋事務經理審批 部份文件在被告工作間發現
調查顯示，吳明儀並未將這兩項申請呈交房屋事務經理審批，並且部份申請文件在她的工作間被發現。相關申請者並不知曉其申請從未獲得房屋署的批准。
廉署指，被告的欺詐行為可能導致申請者因未經許可遷入單位及未支付應繳的額外租金而受到房屋署的懲罰，並且該非政府機構可能無法獲得房屋署的活動開支發還。
