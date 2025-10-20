流感｜2歲女童感染H3甲型流感併發腦病變　情況嚴重　未接種疫苗

衞生署衞生防護中心今晚（20日）公布，一名過往健康良好的兩歲女童早前到過廣東省後，昨日（19日）出現發燒及抽搐，送院後證實對甲型流感（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，目前留醫那打素醫院，情況嚴重。調查發現，女童尚未接種2025/26季度流感疫苗；其家居接觸者暫時沒有病徵。



一名過往健康良好的兩歲女童昨日出現發燒及抽搐，送院後證實對甲型流感（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，目前留醫那打素醫院，情況嚴重。（資料圖片）

家居接觸者暫沒有病徵 伏期身處廣東省

衞生防護中心指，一名過往健康良好的兩歲女童，昨日（19日）出現發燒及抽搐，今日（20日）到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，需留院治理，目前情況嚴重。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。

中心調查發現，女童於部分潛伏期身處廣東省，並於上周五（17日）到港。她尚未接種2025/26季度流感疫苗。她的家居接觸者暫時沒有病徵。

中心總監：新學年以來共有556宗學校爆發個案

中心總監徐樂堅醫生指，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自九月起大幅上升。截至今日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有556宗，包括幼稚園／幼兒中心（59宗）、小學（298宗）及中學（199宗）。

計及上述個案，中心由開學至今錄得十一宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎2至17歲，其中九人過往的健康狀況良好。

徐樂堅呼籲市民，如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。中心亦呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，指接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。