深水埗凍肉店月蝕5萬結業止血　店主︰若京東佳寶打價格戰更難做

【結業潮／零售業／餐飲業／北上消費／Costco／佳寶／京東】本港結業潮持續，位於深水埗的街坊凍肉小店「Mr. Cool 優質食材專門店」突然宣布明日（24日）最後營業。負責人黃小姐今日（23日）向《香港01》表示，自新冠疫情結束後恢復通關以來，港人掀起北上消費熱潮，部份人甚至鋌而走險，從內地超市如Costco購買凍肉後過關帶回本港食用，生意因而大受打擊。



黃小姐感恩遇到良心業主，過去數年曾兩度減租，佔地1,500平方呎的地舖月租僅收4萬元，可惜合理的租金無法拯救生意，計及其他經營成本包括員工薪金及電費等，每月平均虧損5萬元。她更透露，早前有買家表示願意「頂手」，惟京東收購佳寶的消息傳出後，雙方交易無疾而終。「即係京東嗰邊如果打價格戰，咁就更加難做。」



街坊凍肉小店「Mr. Cool 優質食材專門店」8月21日突然在社交媒體公布光榮結業。（蘇樂瑤攝）

「Mr. Cool 優質食材專門店」早在新冠疫情期間的2021年7月開業。（蘇樂瑤攝）

負責人黃小姐認為港人掀起北上消費熱潮對生意帶來衝擊。（蘇樂瑤攝）

本港零售及餐飲業步入寒冬，街坊凍肉小店「Mr. Cool 優質食材專門店」本周四（21日）突然在社交媒體公布光榮結業，最後營業日為周日（24日）下午3時正。負責人在帖文中自嘲︰「講光榮結業？但事實上我哋係損手離場，咁樣講又好似唔妥喎，通常係見啲老字號舖頭先至用呢四個字。」

負責人︰恢復通關後港人北上買凍肉打擊生意

負責人黃小姐今日向《香港01》透露，該店早在新冠疫情期間2021年7月開業，惟疫情結束恢復通關後「即死」，由於港人掀起北上消費熱潮，顧客消費力大幅減弱，部份人甚至不顧違法，從內地大型超市如Costco購買凍肉後過關帶回本港食用，令其生意大跌。

其實啲人購買力弱咗好多，有啲上大陸Costco又話平呀話買多啲，買完之後有排都唔使喺度買。凍肉都夠膽死帶過嚟咁樣…… Mr. Cool 優質食材專門店負責人黃小姐

「Mr. Cool 優質食材專門店」位於深水埗大埔道洋樓地舖，連同閣樓佔地逾1,500平方呎，月租4萬元。（蘇樂瑤攝）

遇良心業主 1,500平方呎地舖月租僅4萬元

該店位於深水埗大埔道洋樓地舖，連同閣樓佔地逾1,500平方呎。黃小姐感恩遇到良心業主，由於得知遇到經營困難，過去數年曾兩度減租，更從不主動追討欠租，目前租金減至4萬元，連同管理費及差餉約4.3萬元。

黃小姐稱每月平均虧損5萬元。（蘇樂瑤攝）

每月平均虧損5萬元 半年前頂讓無人問津

不過，即使業主願意減輕租金壓力，黃小姐仍然無法維持收支平衡，首先她的經營策略為薄利多銷，毛利率並不高，計及其他經營成本包括員工薪金及電費等，每月平均虧損5萬元。惟租約直至今年11月底才完結，因此為了盡早止蝕離場，她半年前已放盤頂讓，可惜市道不景，一直無人問津。

凍肉呢行真係愈嚟愈嚟難做，就算零頂手都冇人吼！都明嘅，生意又唔好、客人購買力又弱、租約又未完、基本皮費又重，每個月電費都兩皮、一年一度勞保又四皮……𠵱家做零售生意，可以搵到餐晏仔已經算係好叻！ Mr. Cool 優質食材專門店負責人黃小姐

由於近日有行家願意「頂租」，黃小姐於是果斷決定光榮結業。（蘇樂瑤攝）

曾有買家願意頂手 惟京東收購佳寶消息傳出後放棄

除了面對港人消費習慣模式轉變，行業內的競爭也愈來愈大。黃小姐透露，雖然早前有買家表示願意「頂手」，惟京東收購佳寶的消息傳出後，行內一片譁然，最終交易無疾而終。幸好天無絕人之路，直至近日再有行家願意接手，於是她果斷決定光榮結業。

（原頂手買家）因為驚佢哋癲起上嚟，即係京東嗰邊如果打價格戰，咁就更加難做。 Mr. Cool 優質食材專門店負責人黃小姐

「Mr. Cool 優質食材專門店」的貓店長「三少」。（蘇樂瑤攝）

為節省薪金開支 過去4年日做最少12個小時

黃小姐感嘆，由於需節省員工成本開支，過去4年來一直經歷「非人」生活，全年無休之餘，更每日捱足最少12個小時，「一腳踢」負責實體店及網店的工作，包括收銀、進貨、執貨、聯絡網店顧客等。想像到下周開始能夠享受悠長假期，她感到非常高興。