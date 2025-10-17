元朗白衣人襲擊案　商人想上訴爭辯持籐條不等同有意圖　即被駁回

元朗721白衣人襲擊案，被指是「白衣人」的商人鄧嘉民，因被拍到當晚手持籐條及向黑衣人擲地盤燈，被裁定暴動及串謀有意圖傷人罪成，被判囚4年1個月。他不服串謀傷人罪成，申請上訴許可，上訴庭法官昨日已即場拒絕其申請，今（17日）下判辭指，原審官指當日白衣人持籐條及木棍到場，已可預視能導致嚴重傷害發生，鄧卻想爭議可預視不等同有意圖。上訴庭指，鄧當日持籐條，其行為和其他「白衣人」一致，已顯示他有傷人意圖，指其理據實無可爭辯之處，故駁回其申請。



上訴人鄧嘉民（45歲，報稱商人），被控暴動及串謀有意圖而傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月22日，在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動，以及意圖與其他人串謀傷人。鄧經審訊後被裁定兩罪罪成，被判囚4年1個月。他是次就串謀傷人罪，提出上訴。

上訴人鄧嘉民想爭辯他手持籐條，但不等同他有意圖傷人，其請即被上訴庭駁回。(資料圖片)

2019年元朗721事件，白衣人主要參與者鄧嘉民，被指在朗和路出現了約10分鐘，曾在黑衣人面前手持80厘米長的藤條，並向他們擲地盤燈、木棍。（香港01影片）

原審官已裁定籐條可致嚴重傷害

鄧在申請上訴許可時指，案中證據不足以推論，「白衣人」有意圖導致他人身體受嚴重傷害。上訴庭法官在判辭稱，原審法官已裁定用籐條和木棍施襲，會令受襲者受嚴重傷害，包括造成瘀傷和流血，而「白衣人」持該些武器襲擊「黑衣人」，明顯「白衣人」是有該傷人的意圖。證據亦顯示，鄧案發時手持籐條，其行為和其他「白衣人」一致，顯示他亦有同樣意圖。

鄧質疑可預見不等同有意圖

此外，鄧指控罪需要證明他有該傷人的意圖，原審法官在裁決指鄧可以預視用籐條和木棍打人，會對他人造成嚴重身體傷害，鄧認為可預見不等同有意圖，質疑定罪不穩妥。

上訴庭指原審官無混淆

上訴庭法官則稱，原審法官的裁定是回應鄧在原審時稱，用籘條打人不能導致他人受嚴重傷害。上訴庭法官認為，原審法官沒有混淆可預視的事和意圖，並清楚表明控罪是需要證有傷人的意圖。

上訴庭法官認為，鄧的定罪並非不穩妥，拒批出上訴許可。

案件編號：CACC 9/2025