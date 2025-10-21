大坑西邨居民不服被指製造噪音提上訴　高院官指理據不足駁回申請

大坑西邨男居民涉於去年6月，在樓梯間擺放擴音器，播放居民對重建大坑西邨的不滿及訴求。該男居民被票控1項「擴音器造成的噪音煩擾」罪，經審訊後被裁定罪成，遭判罰款1500元。他就定罪提出上訴，指不是他擺放擴音器。高等法院法官今(21日)頒判辭，指黃涉案時控制和管有擴音器，該些擴音器發出噪音構成煩擾，認為其提出的理據不成立，遂駁回上訴。



上訴人黃桂強，66歲。他被控於2024年6月4日下午9時 4分至9時20分期間，在深水埗大坑西邨1樓和2樓的公眾地方，使用揚聲器擴大聲音時發出噪音，該噪音對潘國輝而言是其煩擾的根源。

上訴人黃桂強不滿被指造成噪音提上訴，但遭駁回。(朱棨新攝)

黃桂強上訴時指，並非他擺放擴音器。高等法院法官在判辭引述案中的證據，指黃桂強向涉案警員和督察承認，在民泰樓1樓和2樓的兩部擴音器屬於他。原審裁判官接納該些證供，裁定兩部擴音器屬於黃。原審裁判官亦同時裁定黃控制和管有該兩部擴音器，該擴音器並有發出噪音及構成煩擾，才定他罪成，故認為黃理據不足，駁回其上訴。

案件編號：HCMA475/2024