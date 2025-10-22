自提點亂象｜龍門居街坊過百包裹中「尋寶」︰拼命10分鐘終於搵到

【拼多多／順豐／自提點／網購／雙11／雙十一】再有自提點塞爆的災情發生，今次輪到屯門龍門居地下一間自提點，有網民本周一（20日）在社交平台上傳相片，只見事發當晚行人路上放滿數以百計、疑似來自拼多多的綠色包裹，大批街坊下班後在自提點門外「自助式尋寶」，場面非常混亂。該網民更無奈表示︰「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」



翻查資料，無綫電視節目《東張西望》早前報道，有快遞員送貨期間，疑遭屋苑管理員以阻礙通道為由扣起貨物，並需支付1,000元「贖金」。而翌日晚上，再有快遞員在鄰近屋苑送貨期間遇到阻撓，一名自稱業主的男子不斷舉起手指叫囂，「我𠵱家要即刻趕你走！我就玩大佢！」



近日龍門居地下52號舖外的行人路上，放滿數以百計來自拼多多的綠色包裹。（FB專頁龍門居消息交流／리 후이圖片）

大批街坊下班後在自提點門外「自助式尋寶」，場面非常混亂。（FB專頁龍門居消息交流／Rachel Rachel圖片）

近年內地電商平台南下攻港，紛紛推出一件包郵等活動，港人掀起內地網購熱潮，惟自提點的人手及容量有限，隨後多區陸續爆發取件災情，例如數月前坑口南豐廣場一間自提點大量貨物「堆積如山」，部份更擺出走廊，街坊需排隊4小時取件，一度成為城中熱話。

龍門居街上放滿數以百計拼多多綠色包裹 街坊自助式尋寶

事隔數個月，取件災情輪到屯門龍門居，本周一（20日）多名網民在社交平台上傳相片，事發地點為龍門居地下52號舖，行人路上放滿數以百計、疑似來自拼多多的綠色包裹，形成一片「綠色海洋」，大批街坊下班後在自提點門外「自助式尋寶」，場面非常混亂。

事發地點為龍門居地下52號舖。（FB專頁龍門居消息交流／리 후이圖片）

自提點愈夜愈多人 街坊︰拼命10分鐘終於俾我搵到件貨

根據帖文的留言，當日下午只得一名店員找貨，自提點外愈夜愈多人，不少街坊都擔心不法之徒趁混亂偷走包裹，批評自提點責無旁貸；但同時有街坊指出管理處的問題不能忽視，估計自提點希望透過群眾壓力與管理處對抗。而帖主更無奈表示︰「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」

根據TVB節目《東張西望》報道，有快遞員送貨期間遭到一名自稱業主的男子阻撓。（《東張西望》截圖）

疑有屋苑管理員曾扣起貨件 要求快遞員支付$1000「贖金」

翻查資料，無綫電視節目《東張西望》早前報道，有快遞員10月8日將大批貨物送抵屯門某屋苑，暫放在附近空地，惟屋苑管理員疑以阻礙通道為由扣起，若快遞員申請取回貨物，則要支付1,000元「贖金」，否則不予交還。

翌日晚上，再有快遞員在鄰近屋苑送貨期間遇到阻撓，當時一名自稱業主的男子攔截，雙方發生口角。該名男子情緒激動、語調高昂，不斷舉起手指叫囂，場面非常緊張，他更高呼「我𠵱家要即刻趕你走！我就玩大佢！」