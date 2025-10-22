水上樂園上年度蝕1.5億　停開7個月錄25萬訪客　僅達預計客量18%

海洋公園今（22日）公布2024/25年度業績，水上樂園錄得1.483億經營虧損，與海洋公園1.9億元盈餘一加一減及較少非現金回撥下，整體虧蝕2.75億元。水上樂園上年度首次在非夏季關閉7個月以節省成本，錄得25萬人次訪客，僅為政府早年估算140萬人次的17.9%。



海洋公園指水上樂園現時面對不少挑戰，包括疫情後市民及旅客的入場意欲減低、秋冬天溫度較低影響入場人數、 大灣區內類似設施的激烈競爭等。園方會檢視現時營運模式，及研究長遠發展方向。



水上樂園在非夏季休園7個月，，今年5月17日重開，即吸引不少人入園，最具代表性的設施為「八彩天梯」。（資料圖片/廖雁雄攝）

水上樂園上年度首次在非夏季關閉7個月節省成本，訪客僅達25萬人次，為政府初時預期140人的的17.9%。（資料圖片/廖雁雄攝）

政府原料2024/25年度起公園可錄得盈餘

海洋公園2021年面臨嚴重財務危機，政府當年向立法會申請一筆過撥款16.7億元救亡，並於2022/23年度起提供每年2.8億元的補貼，為期4年。當年政府估計，公園可於2024/25年度開始錄得盈餘，毋須依賴政府便能自負盈虧。

海洋公園今日公布2024/25年度業績，期內整體錄得2.747億元虧損。單計海洋公園，該年度錄得經營盈餘1.907億元，不過四分三被水上樂園「沖走」，後者錄得經營虧損1.483億元，自負盈虧的期望落空。

全年25萬人次入場 僅達政府預計的17.9%

水上樂園2021年9月開幕，政府當年向立法會提交文件，預計水上樂園到2024/25 財政年度，每年可吸引約140 萬人次入場，並於隨後數年維持約130萬的水平。其中本地客佔100萬人次，而非本地訪客約有30萬人次，公園形容這推算較審慎，「預計水上樂園營運基本上可達至自負盈虧」。

現實上訪客人數遠低於預期，上年度水上樂園為節省成本，首度在非夏季關閉7個月。整個年度訪客僅達25萬人次，比去年的32萬人次少8萬人次，數字為政府當年預計140萬人次的17.9%。

園方指三大原因令市民及旅客入場意慾低

公園指「經過差不多三年的持續營運及開源節流措施」，水上樂園今年的經營虧損比去年下跌兩成，但仍錄得1.483億經營虧損。園方又指水上樂園現時面對不少挑戰，包括疫後市民及旅客的入場意欲減低、秋冬天溫度較低影響入場人數、 大灣區內類似設施的激烈競爭等，表現未如理想。公園指會檢視現時營運模式，及積極探索和嘗試各種方法，吸引更多遊客到水上樂園，公園亦會謹慎控制成本。

海洋公園指，水上樂園曾在2024年10月中至今年5月中期間季節性休園，進行保養工程，同時在淡季節省成本和能源。樂園在5月17日重開後推出多項優惠，並於暑假推出「水花·狂歡夜」，在指定周末開放至晚上10時候，提升訪客人數。