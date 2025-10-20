海洋公園哈囉喂2025｜門票優惠全日任玩$238起+6大鬼屋開放時間

海洋公園哈囉喂2025返嚟啦！「哈囉喂全園祭2025」以「頑魂」為主題，6個鬼屋帶你重返兇案現場、抽怨靈盲盒、穿梭恐怖實驗室等，誓要嚇到你失聲！海洋公園更會在園內不同地方上演十大恐怖場面，精彩又驚嚇！《香港01》「好食玩飛」為大家整合哈囉喂全園祭活動及門票詳情，即看內文了解！



海洋公園哈囉喂2025 門票$238起

海洋公園「哈囉喂全園祭2025」由即日起至2025年11月2日的指定日子，化為恐怖國度，在山上山下呈獻六大驚嚇體驗及十大令人毛骨悚然的現場表演！此外，園內亦設置了不同打卡位及合家歡活動，更有不少期間限定商品等你選購，任何年齡都可以玩得盡興！

立即買飛哈囉喂全園祭👻$238起全日任玩

海洋公園哈囉喂2025（圖片來源：香港海洋公園）

除了基本入園門票，進入鬼屋需要額外購買哈囉喂景點門票，每間鬼屋門票為$130。如果想暢玩多個鬼屋，可以選擇哈囉喂景點組合門票。

組合門票分為「邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森」及「亡魂三劫：奇案．H25．墓地」，每款會包含3款指定鬼屋，售價$238起，或者可以選擇包含入園門票的哈囉喂入場套票。現在經指定連結購買哈囉喂入場套票，更可享有獨家95折優惠，人均$702起！

海洋公園哈囉喂2025｜門票詳情

單人入場門票

成人：$498

兒童*：$249

單人全日門票+哈囉喂景點門票

成人（非高峰）：$701.5｜原價$778

成人（高峰）$742.7｜原價$778

兒童*（非高峰）：$466.3｜原價$487

兒童*（高峰）$547.5｜原價$529

2人同行全日門票+哈囉喂景點門票

優惠價（非高峰）：$1,403｜人均$701.5｜原價$1,472

優惠價（高峰）：$1,485.3｜人均$742.7｜原價$1,556

哈囉喂景點門票（不含入場門票）

優惠價（非高峰）：$238

優惠價（高峰）：$280

*3-11歲為兒童



6大主題鬼屋 抽怨靈盲盒／重返兇案現場／體驗邪教血祭

主題鬼屋【1】怨靈盲盒——挑戰膽量極限！被詛咒的玩具、人體殘肢遍佈盲盒工房？

為了可以讓大家更投入鬼屋氛圍，在進入怨靈盲盒前，先要為自己抽個盲盒，帶同盲盒公仔上路！進入離奇詭異的玩具世界後，你會發現曾經風靡一時的盲盒玩具竟然與恐怖殺人事件有關，在盲盒製作工房內更充滿染血的眼球、牙齒和人體殘肢，被遺棄的盲盒玩具更化身頑魂向人類報復，不想被抓就就要小心手腳！



怨靈盲盒

地點：海濱樂園｜怡慶坊

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

門票種類：邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森

恐怖程度：⭐⭐⭐⭐⭐



主題鬼屋【2】詭宅獻祭——驚嚇程度滿分！邪教進行禁忌血祭！卡牌定奪命運？

一個潛藏已久的邪教組織在荒廢的古宅內招攬新的教徒，並進行禁忌血祭。在儀式中，需要逐一走入奉獻房間，看著佈滿地上的屍體，接受女巫和祭司的審判，再需要抽取通靈卡牌定奪你的命運！如果不幸抽中象徵詛咒的「死神牌」，就要自求多福了！



詭宅獻祭

地點：高峰樂園｜橫衝直撞旁

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

門票種類：邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森

恐怖程度：⭐⭐⭐⭐⭐



主題鬼屋【3】喰人之森——入門版鬼屋／化身墜機倖存者、躲避食人族穿過陰森叢林！

如果怕前兩個鬼屋太嚇人，就一定要玩這個入門版鬼屋！在這個鬼屋內，你將會化身為墜機事件的倖存者，跟隨探險隊踏入了陰森叢林「喰人之森」。這個叢林原來住有從未被外界發現的食人族，多位入侵者已經不幸成為祭品，誤入食人族地盤，只能踩著破碎的骨骸和肉塊前行尋找出路，一不小心可能就是下一個祭品！



喰人之森

地點：高峰樂園｜尋鯊探秘旁

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

門票種類：邪靈三煞：盲盒．詭宅．喰森

恐怖程度：⭐⭐⭐⭐



主題鬼屋【4】港詭奇案——全場最恐怖！還原香港驚慄奇案／受害者哀嚎尖叫不斷！

「港詭奇案」被喻為是今年哈囉喂全園祭最驚駭可怕的鬼屋。你將會化身神探走入仿似「油麻地警署」的鬼異結界，搭乘升降機前往不同超逼真的案發現場，重新調查「空姐溶屍案」、「Hello Kitty藏屍案」、「康怡花園烹夫案」等轟動全城的兇殺案的血腥真相！過程中除了會有受害者的哀嚎及尖叫在耳邊迴盪，嘩鬼更會突然竄出，令人毛骨悚然！



港詭奇案

地點：海濱樂園｜怡慶坊

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

門票種類：亡魂三劫：奇案．H25．墓地

恐怖程度：⭐⭐⭐⭐⭐⭐（爆燈！）



主題鬼屋【5】H25．慄——入門級鬼屋！換上保護衣挑戰驚嚇實驗＋完成極限任務

「H25．慄」以恐怖實驗室為背景，雖然沒有太多嘩鬼突然竄出，但整體環境仍然會讓人有心寒的感覺。玩家在進入鬼屋後需要換上保護衣，走入血腥又骯髒的實驗室內進行連串挑戰感官極限的實驗，更要在指定時間內找出所需物品完成任務，才可以逃出生天！



H25．慄

地點：海濱樂園｜海濱樂園廣場

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

門票種類：亡魂三劫：奇案．H25．墓地

恐怖程度：⭐⭐⭐



主題鬼屋【6】噬魂墓地——恐怖程度中等／參與墨西哥亡靈節儀式！小心被拉進地獄！

「噬魂墓地」以墨西哥亡靈節儀式為藍本，你將會走入陰森窄路、穿過密集的骷髏，參加亡靈節並進入恐怖的怨靈空間！在與世隔絕的地下墓穴，更會有無親無故的孤魂野鬼匿藏在墓中，並突然破墓而出，將你拉進地獄！



噬魂墓地

地點：高峰樂園｜沖天搖擺船旁

日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日

門票種類：亡魂三劫：奇案．H25．墓地

恐怖程度：⭐⭐⭐⭐



10大嘩鬼匯演

嘩鬼匯演【1】華麗地獄OPPA Show

海洋公園今年有全員C位的惡魔天團「NAMJA6남자」的一眾魔鬼男神，呈獻在陰間爆紅的「華麗地獄OPPA Show」！惡魔天團成員包括身高190厘米的日韓混血兒Kim、霸氣十足的JuneHO、1米85性感大哥哥WONJUN等，想近距離欣賞Oppa演出，就要mark實時間搶頭位！

立即買飛👉🏻哈囉喂全園祭2025👻$238起全日任玩！🎃

華麗地獄OPPA Show

地點：高峰樂園廣場（高峰樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：18:45、19:45、20:45、21:45



嘩鬼匯演【2】紙紥巨星回魂夜

由一眾紙紮公仔組成的「早登極樂團」再度於「紙紮巨星回魂夜」登場，更首度與「國際天后」世紀同台跳舞展示非人魅力，將萬聖節氣氛推到高峰！



紙紥巨星回魂夜

地點：竹林天地（海濱樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：17:30、18:30、19:45、20:45



嘩鬼匯演【3】惡靈獵殺隊

神秘的「惡靈獵殺隊」奉召出征，勢必以超合拍的步法幫你辟邪除魔，將所有遊魂惡鬼一網打盡！



惡靈獵殺隊

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）｜近翻天覆地（高峰樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：18:45（海濱樂園廣場）｜20:00、21:00、22:15（近翻天覆地）



嘩鬼匯演【4】亡靈樂隊

無樂不歡的「亡靈樂隊」將走上街頭，用澎湃音樂彈奏一首又一首迷「魂」樂曲，帶動全場熾熱氣氛！



亡靈樂隊

地點：近海洋金銀島（高峰樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：19:00、20:00、21:00、22:00



嘩鬼匯演【5】怨靈盲盒開箱直播

盲盒熱潮席捲全城，就連靈異界都不例外，嘩鬼主播將會海洋公園進行現場直播盲盒開箱，更會為大家送上神秘驚喜！可能會一抽入魂開中激罕隱藏版，亦有可能錯手解鎖暗黑怨靈！



怨靈盲盒開箱直播（圖片來源：香港海洋公園）

怨靈盲盒開箱直播

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：18:45、20:15、21:15、22:00



嘩鬼匯演【6】異界折骨公仔舞

折骨奇人更會跳出盲盒結界，在盲盒開箱直播現場化身玩具公仔，展現扭曲四肢的超高難度的舞蹈動作，大跳異界折骨公仔舞！



異界折骨公仔舞（圖片來源：香港海洋公園）

異界折骨公仔舞

地點：海濱樂園廣場（海濱樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：18:15、19:30、20:45、21:30



嘩鬼匯演【7】亡靈火花怪客

海洋公園哈囉喂當然少不得每年都失驚無神嚇你一驚的「擦地鬼」！一眾嘩鬼將化身亡靈使者，以超乎想像的高難度動作，瞓身大玩火花絕技！



亡靈火花怪客（圖片來源：香港海洋公園）

亡靈火花怪客

地點：海洋摩天塔旁（高峰樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：19:15、20:15、21:15、22:15



嘩鬼匯演【8】亡靈狂歡慶典

「亡靈狂歡慶典」將邀請各路亡靈歸來開派對，舉行浩浩蕩蕩的亡靈節慶典，除了夜晚會有古怪的亡靈節人偶大陣仗出巡，在日間亦有精靈嘩鬼WeWa鬼叫與你大肆慶祝，更有機會走入人群驚嚇現身，嚇你一跳！



亡靈狂歡慶典（日間版）

地點：近海洋金銀島（高峰樂園）

日期：2025年9月16-21日、23日、25日、30日、10月2-3日、5日、7-9日、14-16日、21-23日、28日及30日

時間：12:00、14:00、15:30、17:00

亡靈狂歡慶典（夜間版）

地點：近海洋金銀島（高峰樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：18:30、19:30、20:30、21:30



嘩鬼匯演【9】骷髏極樂天團

冥界最強組合「骷髏極樂天團」將於「哈囉喂全園祭2025」隆重登場，帶來狂野震撼的重金屬音樂！



骷髏極樂天團（圖片來源：香港海洋公園）

骷髏極樂天團

地點：沖天搖擺船旁（高峰樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：19:00、20:00、21:00、22:00



嘩鬼匯演【10】天師殭屍跳跳跳

捉鬼天師與殭屍將於「天師殭屍跳跳跳」上演大鬥法，邊跳邊使出必殺技，降魔伏妖話咁易！



天師殭屍跳跳跳

地點：竹林天地（海濱樂園）

日期：2025年10月10-12日、17-19日、24-26日、29日、31日及11月1-2日

時間：18:00、19:15、20:15、21:15



