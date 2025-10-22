的士司機疑不滿乘客要求找3毫　涉罵乘客「屎忽鬼」　否認無禮貌

七旬的士司機疑不滿有乘客要求他找3毫車資，涉指乘客是「屎忽鬼」、「垃X圾」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」等，又指乘客無錢應搭巴士等，司機因而被控無禮貌，他否認指控，案件今(22日)在九龍城法院開審。乘客稱因不滿司機的駕駛態度，不想支付咪錶金額以外的費用而要求找贖，卻因而遭被告謾罵。被告卻稱他當時只是對自己說話，其話非對乘客講，又指政府為打擊的士違規行為，造成乘客無故投訴，令他感壓力，更嘆息：「點解個社會咁樣。」暫委裁判官高麗盈押後至10月31日裁決。



被告關國培（70 歲），否認一項無禮貌及不守規矩罪，指他於 2024 年 12 月 1 日晚上 8 時 45 分，在旺角新世紀廣場往何文田欣圖軒，作為的士司機時無合理辯解而無禮貌及不守規矩。

3男2女被告被指在理大衝突期間管有可作非法用途工具，在九龍城法院提堂。(資料圖片)

不滿駕駛態度不想付額外金額

劉姓男乘客稱，當晚與妻在旺角新世紀廣場上被告的士往何文田住所，車費為 43.7 元，他給被告 100 元，被告只找贖 56 元。他指被告駕駛速度急，不太滿意其駕駛態度，不想支付咪錶額外的費用，故要求被告要找那 3 毫子。被告聞言即罵他：「屎忽鬼」、「垃X圾」、「屌你老母」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」，向他退還現金之餘，又叫劉改用八達通付款。劉付錢後稱會作投訴，被告之後再說粗口稱：「冇錢唔好搭的士，搭巴士啦。」

被告用手機拍下劉及其妻

劉稱原本打算拍攝被告的司機證，被告即反轉證件，劉即向被告稱要用的士扣分機制投訴你及報警，被告回覆說：「報吖，你要玩嘢吖嘛，好。」劉便報警，被告亦用手機前置鏡頭拍下劉及其妻的片段，又說：「影尻你個衰樣﹐擺上網等全香港人睇到你啲醜態。」

劉妻錄音被告繼續謾罵

劉稱其妻見狀亦在車內錄音。庭上播放錄音檔，被告說：「屎忽鬼」、「仆街到唔幸」、「正一廢人」、「香港地點算呀咁多廢人」、「你等住收信啦…好多嘢玩㗎，唔係好過癮，我哋最熟悉啦」。

劉指，警員到場後建議他抄下被告的資料，劉透過警員要求被告刪除片段，惟被告不肯。劉行至車頭拍攝司機證，被告稱：「影咩影，你試吓影呀，唔准影。」警員最後有阻止被告行為。

自辯稱沒有毫子找贖

被告並無律師代表，他自辯時稱，他當時向劉稱沒有毫子，劉卻稱要用扣分制投訴，等候警方到場時拍下劉的行為以作紀錄，強調原意並非想罵劉。

指乘客為3毫咬住不放

被告又稱他說話時沒有指明任何人，亦非對著劉說，又稱本案是小事一宗，他為免因收毫子衍生的衝突，已安裝電子支付工具，指涉事乘客為了 3 毫咬住他不放，又指非每一個的士司機都對乘客不禮貌。

嘆息點解社會咁樣

被告又嘆息：「點解個社會咁樣。」他指政府為打擊的士兜路等，造成乘客無緣無故投訴，做司機壓力很大，他覺受到很大委屈，若被判有罪亦無可奈何。官裁判官押後裁決。

案件編號：KCS6084/2025