流感｜荃灣基慧小學11歲女生染甲流併發嚴重肺炎　同校另10人感染

衞生署衞生防護中心指，今日（22日）本港再錄得一宗兒童流感嚴重個案，是本周第三宗。個案涉及一名過往健康良好的11歲女童，本周日（19日）出現發燒、咳嗽和喉嚨痛，昨日（21日）求醫，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況嚴重。她就讀、位於荃灣的中華基督教會基慧小學，近日有另外10名不同班別的學生感染流感，均病況輕微，無需留院。



中心今日再次去信全港學校，敦促校方按照「預防傳染病指引」執行防控措施和處理爆發個案，同時呼籲學校盡早完成疫苗接種活動，會繼續積極提供可行協助。



衞生署衞生防護中心指，一名過往健康良好的11歲女童，本周日（19日）出現發燒、咳嗽和喉嚨痛，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況嚴重。（資料圖片）

中華基督教會基慧小學一名11歲女學生，感染甲型流感併發嚴重肺炎，同校近日有另外10名不同班別的學生感染流感。（小學概覽圖片）

連續3日錄得兒童感染流感嚴重個案 11歲女生情況嚴重

衞生防護中心周一及二（20及21日）公布各有一名2歲女童感染流感併發腦病變及肺炎，中心今公布再錄得一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。

個案涉及一名過往健康良好的11歲女童。她10月19日開始出現發燒、咳嗽和喉嚨痛，10月21日到仁濟醫院急症室求醫，其後被轉送瑪嘉烈醫院留院治理，目前情況嚴重。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。

女童未打本季流感疫苗 同校10人染流感病況輕微

女童尚未接種2025/26季度流感疫苗。其家居接觸者暫時沒有病徵，惟她就讀的中華基督教會基慧小學近日有另外10名不同班別的學生感染流感，10人均病況輕微，無需留院。

中心今日已再次去信全港學校，提醒學校加強防控措施，包括使用正確方法有效清潔消毒校園、適當開窗以改善校宿的空氣流通情況、提醒師生時刻注意個人及手部衞生，並呼籲學校盡早完成疫苗接種活動。

開學至今共有602宗學校爆發 23間學校肯提前11月安排接種疫苗

中心總監徐樂堅指，對比今年初冬季流感季節，今季兒童尤其受到影響，嚴重個案亦較多。由九月開學至今，有13宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎2至17歲，其中10人過往的健康狀況良好。學校爆發方面，開學至今共有602宗，包括幼稚園／幼兒中心（64宗）、小學（320宗）及中學（218宗），呈報數目遠高於今年初整個冬季流感季節錄得的88宗。

徐樂堅又指，開學至今，已有約710間學校已舉行季節性流感疫苗學校外展外展活動，較上一季度同期約560間為高。有23間學校近日已應中心呼籲，將原訂於今年12月或明年1月舉行疫苗接種活動，提前至下月底前舉行。