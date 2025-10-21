流感｜連續2日錄兒童嚴重個案　2歲女童染甲流併發肺炎　情況危殆

衞生署衞生防護中心今晚（21日）再表示，一名有長期病患、未接種最新一季流感疫苗的兩歲女童，感染甲型流感後情況危殆，現時留醫瑪嘉烈醫院，為兩日來第二宗兒童嚴重流感個案。計及上述個案，中心由開學至今，共錄得12宗兒童流感嚴重個案，當中包括一宗死亡個案（13歲女中學生），年齡介乎2至17歲，其中9人過往的健康狀況良好。



感染甲型流感後情況危殆的兩歲女童上周四( 16日)到瑪嘉烈醫院急症室求醫，需留院治理，目前情況危殆。（資料圖片／黃學潤攝）

女童有有長期病患 尚未接種今季流感疫苗

繼昨日（20日）公布一宗兒童（一名兩歲女童）感染甲型流感嚴重個案後，衞生防護中心再接獲一宗嚴重個案，一名有長期病患的兩歲女童本月10日起出現發燒、咳嗽和氣促，上周四（16日）到瑪嘉烈醫院急症室求醫，需留院治理，目前情況危殆。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。

調查發現，女童尚未接種2025/26季度流感疫苗，她的家居接觸者暫時沒有病徵，其就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。

▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼



+ 16

累計12宗兒童流感嚴重個案 一人死亡

中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至今日（21日），9月開學後涉及學校的爆發個案共有587宗，包括幼稚園／幼兒中心（62宗）、小學（315宗）及中學（210宗）。計及上述個案，中心由開學至今錄得12宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎2至17歲，其中9人過往的健康狀況良好。

衞生防護中心。（資料圖片）

徐樂堅：兒童患上流感情況可能迅速惡化

徐樂堅呼籲市民，如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。他指兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。

他亦提醒高危人士到人多擠迫的地方逗留時，應佩戴外科口罩。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診，同時考慮應否上班或上學。