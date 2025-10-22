廉署舉辦首個AI與科技應用國際反貪課程　全球22個反貪機構參與

由廉政公署等共四間機構合辦、為期10天的「人工智能與科技應用之反貪專業課程」今日結束，有全球16個司法管轄區合共22個反貪機構的代表參與。廉政專員胡英明表示，科技發展正在顛覆傳統反貪工作。現今貪污已不再局限於傳統形式，反貪人員必須裝備好科技知識，以對抗科技犯罪。



全球16個司法管轄區合共22個反貪機構代表參與「人工智能與科技應用之反貪專業課程」。（廉政公署圖片）

學員到本地人工智能企業商湯科技了解人臉辨識、視訊影像分析等最新技術。（廉政公署圖片）

為期10天的「人工智能與科技應用之反貪專業課程」由廉政公署、香港國際廉政學院、聯合國毒品和犯罪問題辦公室(毒罪辦)及其轄下的全球反腐敗執法機構業務網絡(GlobE網絡)四方合辦，目的是為為世界各地反貪機構提供科技交流協作平台，促進以創新科技引領反貪工作發展，實現廉潔未來的共同願景。

是次專業課程吸引全球16個司法管轄區合共22個反貪機構派代表參與，包括阿塞拜疆、巴林、印度、哈薩克斯坦、韓國等。另外，國家監察委員會和澳門廉政公署亦有派員參與。本港方面，香港警務處、香港海關、競爭事務委員會和廉政公署亦有代表參加課程。

廉政公署安排了科技研發人員、情報分析人員、執行處和防止貪污處人員，在課程中分享如何藉科技推動執法及防貪工作，又向學員示範廉署如何利用人臉識別系統、人工智能摘要、人工智能即時生成系統和高科技秘密監察等技術，有效應用到調查、蒐證、跟蹤和會面等實務工作流程中，提升調查進度和成效。

廉政專員胡英明表示，科技發展正在顛覆傳統反貪工作。（廉政公署圖片）

副廉政專員兼執行處首長丘樹春（前排左五）率領學員到武漢進行考察。

此外，副廉政專員兼執行處首長丘樹春在課程期間，率領全部31位學員到武漢。學員在當地進行為期四日的科技實務考察，到訪多個具影響力的創科企業及機器人創新中心，與企業代表交流人工智能、機械人和新能源科技等產業發展趨勢，探討如何利用國家最新、最頂尖科技應用在反貪工作當中，強化反貪能力。

