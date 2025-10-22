海洋公園水上樂園蝕1.5億元　田北辰倡轉成滑雪場或交康文署營運

海洋公園今日（22日）向提交立法會提交2024/25年度業績，顯示整體虧損2.75億。實政圓桌議員田北辰今日（22日）回應指，如果不計及政府每年2億元補貼，海洋公園一年內虧損近5億元，擔心政府明年起停止補貼後，公園將不能生存。



另外，雖然非水上樂園設施盈利1.9億元，但水上樂園虧損1.5億元。田北辰認為水上樂園是最大問題，建議轉做滑雪場或交由康文署營運，否則「兩年之後如果政府不再資助就生存不到」。



田北辰建議水上樂園轉做滑雪場或交由康文署營運。（王晉璇攝）

政府2026年度起停資助 田北辰質疑公園將不能生存

本年度海洋公園及水上樂園共錄得346萬人次入場，按年增長一成；總收入增至12.88億元，上升9%，增幅比經營成本上升3%高兩倍。EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）由虧轉盈，錄得經營盈餘4,240萬元，比之前年度錄得經營虧損1,720萬元，相差5,960萬元。

田北辰以商界視角分析，說：「對我來說，我給他高分，不但EBITDA有改善，還由減變加。」不過，政府2022/23年度起向海洋公園提供每年2億 8,000 萬元的4年補助，田北辰認為現時公園仍高度依賴政府資助，直指「如果不是政府補貼的2億，它要虧5億」，認為後年政府停止資助後「生存唔到」。

在2024/25年度，不少訪客專程入園觀看大熊貓龍鳯眙家姐「加加」及細佬「得得」，為海洋公園帶來更多人流及收入。(海洋公園提供圖片)

批海洋公園吃老本 稱將與迪士尼愈走愈遠

田北辰將海洋公園與香港迪士尼比較，揭示兩者營運策略的巨大差異。他引用數據指出，迪士尼總收入上升54%，營運成本增35%，EBITDA大幅提升150%；反觀海洋公園收入僅升9%，營運成本卻降30%。他分析：「就是表示一個是進取的，一個是不停瘦身，不進則退。海洋公園就是吃老本，沒有新意。」

全港最大型的水上派對「海洋公園水上樂園—暑假狂熱Party Time」將於7月6日至9月1日舉行，屆時會有超過50個遊戲景點、刺激滑梯及跳舞表演等。（梁鵬威攝）

倡水上樂園轉成滑雪場或交康文署管理

剛過去的財政年度，海洋公園非水上樂園設施盈利1.9億，水上樂園則虧損1.5億元，田北形容水上樂園仍是一個難以收益的大白象工程。他指樂園建設耗資40億元，如今每年虧損1.5億元，成為沉重負擔，問：「是不是一件事錯了，一輩子都要一路錯下去呢？」他建議考慮將水上樂園交予康文署管理，或改做滑雪場，以減少持續虧損。