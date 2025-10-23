學校流感爆發錄602宗　專家料或持續至12月與冬季流感無間斷交接

衞生防護中心昨日（22日）公布再多一宗兒童感染流感嚴重個案，是新學年至今第13宗兒童嚴重或死亡個案，學校爆發則錄得602宗。香港大學醫學院兒科教授葉柏強今在電台節目表示，今年夏季流感季節9月才開始，較傳統流感季延遲約兩個月，預計或會持續至11、12月，有機會與1至4月的冬季流感無間斷交接。他呼籲市民為子女做好保護措施，包括上學前量度體溫、在公共交通工具上戴口罩等。



葉柏強預計學校爆發流感或會持續至11、12月，呼籲市民為子女做好保護措施。（資料圖片/黃文軒攝）

葉柏強表示，流感病毒活躍程度仍正持續上升，加上未來幾周天氣可能轉涼，預計學校爆發會持續到11至12月。他指，傳統冬季流感季節約是1至4月，若今年夏季流感一直延續，兩個流感季或會無間斷交接。 他又指疫情復常之後，市民對流感的免疫力降低，加上許多市民沒接種流感針，受感染人士更可能有嚴重併發症。

他呼籲市民盡快接種疫苗，上學前家長應為學童量體溫，一旦子女出現呼吸道感染徵狀，應盡快求醫並留家休息。如子女持續數日發高燒，並出現嘔吐、氣喘等症狀，則要特別小心。