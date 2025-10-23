流感｜連續4日錄兒童嚴重個案　14歲女童染甲流併發休克入兒童ICU

衞生署衞生防護中心指，今日（23日）本港再錄得一宗兒童流感嚴重個案，是連續四日第四宗。個案涉及一名過往健康良好的14歲女童，本周二（21日）出現發燒、咳嗽和氣促，今日求醫，臨床診斷為甲型流感併發休克，現時留醫瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，情況嚴重。她的家居接觸者暫時沒有病徵，她就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。



個案涉及一名過往健康良好的14歲女童。她10月21日開始出現發燒、咳嗽和和氣促，今日（23日）到瑪嘉烈醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留醫，目前情況嚴重。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。

女童尚未接種2025/26季度流感疫苗。其家居接觸者暫時沒有病徵，她就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。

計及今日的最新一宗個案，由9月開學至今，有14宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎2至17歲，其中11人過往的健康狀況良好。

衞生防護中心總監徐樂堅指，按目前流感活躍程度和趨勢分析，流感活躍程度在未來幾星期預計會維持在較高水平。另一方面，氣溫下降，病毒一般會較活躍。香港的冬季流感季節大多在一月至三月期間出現，今次夏季流感季節有可能與下一個冬季流感重疊，導致因感染流感而住院的人數較以往更多。

徐樂堅呼籲所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗的市民，應從速行動，特別是高風險群組，例如長者、兒童，及患有慢性疾病和免疫抑制的成年人。